AKINCI enkazı buldu, dünya basınında geniş yer aldı: Arama çalışmalarına Türk müdahalesi

21 May 2024 09:15 - Güncelleme : 21 May 2024 09:19

Dünyanın gözü burada: AKINCI İHA düşen helikopteri nasıl buldu?

Dünyanın gözü burada: AKINCI İHA düşen helikopteri nasıl buldu?

İran'da kaza yapan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin yerini tespit ederek önemli bir görevi daha başarıyla tamamlayan AKINCI İHA, dünya basınında geniş yer buldu.

AKINCI İHA DÜNYA BASININDA

Rus haber ajansı TASS, düşen helikopterin yerinin Türk İHA'sı tarafından bulunduğunu manşetine taşıdı. The Daily Guardian gazetesi ise haberinde; Türk İHA teknolojisinin başarısını öne çıkaran bir yazıya yer verdi.

AKINCI BULDU, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Haberin içeriğinde; AKINCI İHA'nın düşen helikopteri bulma süreci detayları ile anlatıldı ve AKINCI İHA'nın ısı kaynağını tespiti sonrası kurtarma ekiplerinin harekete geçtiği aktarıldı.

"ISI KAYNAĞININ İZİN SÜRDÜ"

Çinli basın kuruluşu CGTN de haberinde; "Türk İHA'sı, Reisi'nin düşen helikopterinin ısı kaynağının izini sürdü" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin, bu zor anlarında İran'a yardım etmesinin takdirle karşılandığı ifade edildi.

"ARAMA ÇALIŞMALARINA TÜRK MÜDAHALESİ"

İngilizce yayın yapan El-Arabiya haberini "Kaza yerini Türk İHA'sı buldu" başlığıyla yayınladı. NewArab yayın organı, "Arama kurtarma çalışmalarına Türk müdahalesi" manşetini kullandı.

İSRAİL BASINI DA GÖRDÜ

Haberde ayrıca, Türk İHA'larının olumsuz hava koşullarındaki başarısına yer verildi. İsrail medyası da Türk İHA'sının başarısını sütunlarına taşıdı. Jerusalem Post'un haberinde İHA'ların teknik özelliklerine yer verildi.