Bayraktar AKINCI'nın sırrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası

20 May 2024 14:16 - Güncelleme : 20 May 2024 14:21

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşmesi sonucunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda, Bayraktar AKINCI TİHA uçması ve görüntü kaydedilmesi en zor hava şartlarında bile ne kadar etkili ve üstün teknolojiyle donatıldığını ispat etti.

Üstün gece görüşü özelliğiyle bölgede keşif uçuşları yapan son teknoloji AKINCI İHA, tüm dünyada gündem oldu. Hava takip radarı sitelerinde en çok takip edilen araç olan AKINCI İHA'nın, İran yetkililerine saha taramalarında büyük oranda yardım sağladığı bildirildi.

BAYKAR tarafından üretilip geliştirilen insansız hava aracı AKINCI TİHA’nın uçuşu 5 milyon kişi tarafından takip edildi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sosyal medya hesabından yayınladığı ‘AKINCI’nın sırrı’ başlıklı video kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

Paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişten günümüze ülkemizin ‘Tam Bağımsız Türkiye’ olma yolunda kat ettiği yolu özetleyen bir konuşmasına yer verildi.