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Bayraktar AKINCI'nın sırrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
20 May 2024 14:16 - Güncelleme : 20 May 2024 14:21

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterini milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI tespit etti. Selçuk Bayraktar AKINCI'nın sırrını sosyal medya hesabından paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşmesi sonucunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda, Bayraktar AKINCI TİHA uçması ve görüntü kaydedilmesi en zor hava şartlarında bile ne kadar etkili ve üstün teknolojiyle donatıldığını ispat etti.

Bayraktar Akıncı'nın sırrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası - 1. Resim

Üstün gece görüşü özelliğiyle bölgede keşif uçuşları yapan son teknoloji AKINCI İHA, tüm dünyada gündem oldu. Hava takip radarı sitelerinde en çok takip edilen araç olan AKINCI İHA'nın, İran yetkililerine saha taramalarında büyük oranda yardım sağladığı bildirildi.

Bayraktar Akıncı'nın sırrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası - 2. Resim

BAYKAR tarafından üretilip geliştirilen insansız hava aracı AKINCI TİHA’nın uçuşu 5 milyon kişi tarafından takip edildi.

Bayraktar Akıncı'nın sırrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası - 3. Resim

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sosyal medya hesabından yayınladığı ‘AKINCI’nın sırrı’ başlıklı video kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

Bayraktar Akıncı'nın sırrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası - 4. Resim

Paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişten günümüze ülkemizin ‘Tam Bağımsız Türkiye’ olma yolunda kat ettiği yolu özetleyen bir konuşmasına yer verildi.

Kaynak: tgrthaber.com
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