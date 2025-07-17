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 | Onur Kaya

Alaska'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi, tahliyeler başladı

Alasya Yarımadası açıklarında yerel saatle 12.30 sıralarında 7,3 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Sand Point yakınlarındaki Popof Adası açıkları olduğunu bildirdi. Ciddi hasarlara yol açabileceği belirtilen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Alaska kıyılarında sular çekilirken bölgede tahliyeler başladı.

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Alaska'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi, tahliyeler başladı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 02:04
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 02:17

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), açıklarında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

ALASKA KIYILARI İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), sonrası Alaska Yarımadası’nın büyük bir bölümü ve anakaranın güney ucundan Anchorage yönüne kadar uzanan alan için uyarısı yayınladı.

Alaska'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi, tahliyeler başladı

"CİDDİ HASARA YOL AÇABİLİR"

Michigan Teknoloji Üniversitesi’ne göre, 7.0–7.9 arası büyüklükteki depremler ciddi hasara yol açabilecek büyüklükte kabul ediliyor ve bu tür büyük depremler yılda yalnızca 10-15 kez görülüyor.

Yetkililer bölge halkını dikkatli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı.

Alaska'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi, tahliyeler başladı

SULAR ÇEKİLDİ

Alaska kıyılarında 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından sular çekilmeye başladı. Sand Point kenti sakinlerine çağrısı yapıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi ve ABD Tsunami Uyarı Merkezi, alçak alanlarda olan vatandaşlar için acil uyarı yayınladı. Plaj, liman ve iskelelerden uzak durulması çağrısı yapılırken, tahliye imkanı olmayanların binanın üst katlarına sığınması gerektiği belirtildi.

Alaska'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi, tahliyeler başladı

TAHLİYELER BAŞLADI

Yetkililer, Alaska Yarımadası yakınlarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından bir tsunaminin oluşabileceğini, etkilerinin birkaç saat içinde görüleceğini doğruladı. Bölge sakinleri daha yüksek yerlere tahliye ediliyor.

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ETİKETLER
#tahliye
#alaska
#tsunami
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#Tsunaami Uyarısı
#Bölgesel_ürperti
#Dünya
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