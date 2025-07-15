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 | Berrak Arıcan

Pasifik Deprem Kuşağı yine hareketli: Filipinler 5,8 büyüklüğünde sallandı

Dünyada depremler devam ederken Filipinler, 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkezi, ülkenin Ilocos Norte eyaletine bağlı Pasuquin kasabası olarak belirtildi.

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Pasifik Deprem Kuşağı yine hareketli: Filipinler 5,8 büyüklüğünde sallandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:08

'in kuzeyindeki Ilocos Norte eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 10.30 sularında meydana gelen depremin merkez üssünün, Ilocos Norte eyaletine bağlı Pasuquin kasabasının yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 27 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Pasifik Deprem Kuşağı yine hareketli: Filipinler 5,8 büyüklüğünde sallandı

SARSINTI KOMŞU EYALETLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntının komşu Cagayan, Ilocos Sur, Isabela ve Abra eyaletlerinden de hissedildiği kaydediliyor.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen 'nda yer alıyor.

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ETİKETLER
#filipinler
#Pasifik deprem kuşağı
#Deprem
#Ilocos Norte
#Sismoloji
#Dünya
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