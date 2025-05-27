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 | Murat Makas

Pasifik Okyanusu küçülüyor, Amasya kıtası oluşuyor! Bilim insanlarından ilginç keşif

Bilim insanları süper bilgisayar modelleri kullanarak yeni bir araştırma yaptı. Dünya'nın tektonik plakaları birleşerek coğrafyayı yeniden şekillendireceği düşünülüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda yeni bir süper kıta keşfedildi ve ismine Amasia (Amasya) kondu.

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Pasifik Okyanusu küçülüyor, Amasya kıtası oluşuyor! Bilim insanlarından ilginç keşif
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 10:35

Bilim insanları Pasifik Okyanusu kademeli olarak yaptığı araştırmada yeni bulgulara ulaşarak dünyada süper bir kıtanın oluşabileceğini belirtti. Avustralya'daki Curtin Üniversitesi ve Çin'deki Pekin Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre önümüzdeki 200 ila 300 milyon yıl içinde yeni bir kıta ortaya çıkacak.

SÜPER BİLGİSAYAR MODELLERİ KULLANILDI

Süper bilgisayar modellerinin kullanıldığı araştırmada Pasifik Okyanusu kademeli olarak küçüldükçe ve sonunda kapandıkça, Dünya'nın tektonik plakaları birleşerek gezegenin coğrafyasını yeniden şekillendirecek devasa bir kara kütlesi oluşturma potansiyeline sahip. Bu çığır açıcı bulgular National Science Review dergisinde yayınlandı.

Pasifik Okyanusu küçülüyor, Amasya kıtası oluşuyor! Bilim insanlarından ilginç keşif

YENİ SÜPER KITA

Curtin Üniversitesi Dünya Dinamikleri Araştırma Grubu ve Dünya ve Gezegen Bilimleri Okulu ile Pekin Üniversitesi’nde araştırmacı olan Dr. Chuan Huang, "Yeni bulgularımız önemli ve önümüzdeki 200 milyon yılda Dünya'ya ne olacağına dair fikirler sağlıyor. Geçtiğimiz iki milyar yıl boyunca, Dünya'nın kıtaları her 600 milyon yılda bir çarpışarak bir süper kıta oluşturdu, buna süper kıta döngüsü denir" dedi.

ADI AMASYA

Ortaya çıkan yeni süper kıtaya Amasia (Amasya) adı verildi. Yapılan araştırmada Amerika'nın Asya ile çarpışması durumunda Pasifik Okyanusu'nun, Atlas ve Hint okyanuslarının aksine kapanacağına inanılıyor. Avustralya'nın da bu önemli Dünya olayında rol oynaması, önce Asya ile çarpışması ve ardından Pasifik Okyanusu kapandığında Amerika ile Asya'yı birbirine bağlaması bekleniyor.

Pasifik Okyanusu küçülüyor, Amasya kıtası oluşuyor! Bilim insanlarından ilginç keşif

NDTV'ye açıklamalarda bulunan Dr. Huang, "Dünya'nın tektonik plakalarının nasıl evrimleşeceğini bir süper bilgisayar kullanarak simüle ederek, 300 milyon yıldan daha kısa bir süre içinde Pasifik Okyanusu'nun kapanmasının muhtemel olduğunu ve bunun da Amasia'nın oluşumuna olanak sağlayacağını gösterebildik ve bu da önceki bazı bilimsel teorileri çürüttü" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Pasifik Okyanusu nedir?
Pasifik Okyanusu, önceki süper kıtanın parçalanmaya başlamasıyla 700 milyon yıl önce oluşmaya başlayan Panthalassa süper okyanusundan geriye kalan kısımdır.
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