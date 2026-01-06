Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Aliyev açıkladı: Azerbaycan, Gazze'ye asker göndermeyecek!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze'de kurulması beklenen 'Gazze İstikrar Gücü'ne asker göndermeyi düşünmediklerini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aliyev açıkladı: Azerbaycan, Gazze'ye asker göndermeyecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 12:52

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda, Gazze İstikrar Gücüne katılım için teklif aldıklarını fakat bu oluşumun görev tanımının bugüne kadar net olmadığını söyledi.

''HATIR İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATMAYACAĞIZ''

Azerbaycan askerlerinin daha önce Irak, Kosova ve Afganistan'da barış gücü misyonlarında yer aldığını hatırlatan Aliyev, çatışma yaşanan operasyonlara katılmadıklarını ve bundan sonra da Azerbaycan sınırları dışında çatışmalı görevlere katılmalarının öngörülmediğini belirtti.

Aliyev açıkladı: Azerbaycan, Gazze'ye asker göndermeyecek!

Aliyev, Azerbaycan'ın her bir vatandaşının kendileri için değerli olduğunu vurgulayarak "Biz birilerinin hatırı için Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz." dedi.

Azerbaycan sorunlar yaşadığında kendi kaderine terk edildiğini vurgulayan Aliyev, "Kimse bizi savunmadı. Kendilerine olan tüm saygıma ve acılarına ortak olmama rağmen Filistin de bizi pek savunmadı." ifadelerini kullandı.

Aliyev açıkladı: Azerbaycan, Gazze'ye asker göndermeyecek!

''ARAP ÜLKELERİNİN MESELELERİNİ ARAP DEVLETLERİ ÇÖZMELİ''

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde Filistin dahil, diğer üye ülkelerin Azerbaycan'ı destekleyen kararlar aldığını hatırlatan Aliyev, "Bunun için tüm ülkelere minnettarız. Azerbaycan da hem Birleşmiş Milletlerde (BM) hem Bağlantısızlar Hareketinde hem de İslam İşbirliği Teşkilatında her zaman Filistin'i ve Filistin devletinin kurulmasını desteklemiştir. Azerbaycan'da Filistin Büyükelçiliği de faaliyet göstermektedir, hem de Azerbaycan’ın mali desteği sayesinde. Benim tutumum her zaman şöyle olmuştur; Arap ülkelerinin meselelerini Arap devletlerinin kendileri çözmelidir." diye konuştu.

Aliyev açıkladı: Azerbaycan, Gazze'ye asker göndermeyecek!

''BİZ ONAY VERMEDİK''

ABD'nin BM'deki temsilcisinin Azerbaycan'ın Gazze İstikrar Gücüne katılmaya onay verdiği yönünde asılsız açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Aliyev, "Biz onay vermedik ve diplomatik kanallarla Amerikan yönetimine, bu tür asılsız açıklamaların kabul edilemez olduğunu ilettik. Gazze İstikrar Gücüne ilişkin ABD'ye 20 sorudan oluşan belge gönderdik. Bu hususlar açığa kavuşturulmadan, Azerbaycan'ın herhangi bir misyona katılımı öngörülmemektedir." değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump Venezuela petrolü için vakit kaybetmedi: Şirketlerle görüşmeler başladı
Ermenistan ve Azerbaycan arasında Barış Köprüsü: 2 ülke arasında buzlar eriyor!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.