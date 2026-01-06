Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump Venezuela petrolü için vakit kaybetmedi: Şirketlerle görüşmeler başladı

ABD Başkanı Donald Trump vakit kaybetmiyor. Venezuela'ya saldırının ardından Amerikan petrol şirketleriyle görüşmeler başladı.

Trump Venezuela petrolü için vakit kaybetmedi: Şirketlerle görüşmeler başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 09:48

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores alıkondu. ABD'nin Venezuela hamlesinin ardından Başkan Donald Trump hemen Amerikan petrol şirketleriyle iletişime geçti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti. ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

Trump Venezuela petrolü için vakit kaybetmedi: Şirketlerle görüşmeler başladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

''ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE DAHİL OLACAK''

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Trump Venezuela petrolü için vakit kaybetmedi: Şirketlerle görüşmeler başladı

TAZMİNAT KARŞILIĞI VENEZUELA'YA YATIRIM ŞARTI

Öte yandan Trump yönetiminin, Venezuela'da yıllar önce el konulan varlıkları için tazminat bekleyen ABD'li petrol şirketlerine şart sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Politico dergisine konuşan yetkililere göre, ABD'li petrol şirketlerinin tazminat alabilmesi, Trump yönetiminin sunduğu koşula bağlandı.

Yetkililer, Trump yönetiminin petrol şirketi yöneticilerine, "sondaj kuleleri, boru hatları ve el konulan diğer varlıklar için tazminat isteyen firmaların, Venezuela'nın çökmüş petrol altyapısını yeniden ayağa kaldırmak üzere sahaya dönmeye hazır olmaları gerektiğini ilettiğini" aktardı.

Trump Venezuela petrolü için vakit kaybetmedi: Şirketlerle görüşmeler başladı

Ancak haberde, sektör temsilcilerinin, ülkedeki siyasi belirsizlik, güvenlik riskleri ve altyapının ileri derecede yıpranmış olması nedeniyle Trump yönetiminin şartlı desteğine temkinli yaklaştığı belirtildi.

#Dünya
YorumYORUM YAZ
