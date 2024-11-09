Aliyev düğmeye bastı, dünya rekoru geldi! Dev bayrak göndere çekildi

09 Kasım 2024 15:43 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:47

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bayrak Meydanı'nda dalgalanan bayrak, göndere çekilen "en büyük bayrak" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Devlet Başkanı İlham Aliyev'in düğmeye basmasıyla göndere çekilen, eni 36, uzunluğu 72 metre olan, 500 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bayrak, 6 terzi tarafından 2 haftada hazırlandı.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü​'deki Bayrak Meydanı'nda dalgalanan bayrak, göndere çekilen "en büyük bayrak" olarak Guinness Rekorlar Kitabı​'na girdi. Bayrak Meydanı'nda yapılan tadilatın ardından dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev​ tarafından göndere çekilen Azerbaycan bayrağı, ölçü bakımından en büyük bayrak olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedildi.

TAM 500 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Eni 36, uzunluğu 72 metre olan, 500 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bayrak, 6 terzi tarafından 2 haftada hazırlandı.

Hazar Denizi kıyısında, 191 metrelik direkte dalgalanan bayrak, Bakü'nün birçok bölgesinden görülüyor.

AZERBAYCAN'IN ZAFER GÜNÜ'NDE GÖNDERE ÇEKİLDİ

İki gün önce 6 Kasım'da resmi olarak Guinness Rekorlar kitabına giren bayrak, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı törende göndere çekildi.

Bakü'deki Devlet Bayrağı Meydanı'nda 162 metre bayrak direği, 2010 yılında Guinness Rekorlar Teşkilatı tarafından, dünyanın en yüksek bayrak direği olarak onaylanmıştı. Daha sonra Tacikistan, Suudi Arabistan'daki ve Mısır'daki (201.9 m) bayrak direkleri bu rekoru yenilemişti.