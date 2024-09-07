Aliyev, Ermenistan ile barış anlaşmasının detaylarını açıkladı: Neredeyse yüzde 80'i üzerinde anlaştık

07 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 10:04

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ikili barış anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Güney Kafkasya'da barışa ulaşabiliriz" dedi.

Rus lider Vladimir Putin ile Azerbaycan lideri İlham Aliyev görüştü: Ana gündem Ermenistan ile barış

Rus lider Vladimir Putin ile Azerbaycan lideri İlham Aliyev görüştü: Ana gündem Ermenistan ile barış

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cuma günü yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ikili barış anlaşması metninin neredeyse yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Azerbaycan merkezli AzerTAg haber ajansı, Aliyev'in İtalya'da düzenlenen 50. Uluslararası Cernobbio Forumu'nda söylediği şu sözleri aktardı:

“Güney Kafkasya'da barışa ulaşabiliriz. Bu ulaşılabilir bir şey. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakere sürecindeki son gelişmeler bunu gösteriyor"

"EVET, BU İLK KÜÇÜK ADIM"

Aliyev, barış anlaşmasının neredeyse yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya vardıklarını ve müzakereleri aktif bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Sınır belirleme sürecini çoktan başlattık, sadece sınır belirleme değil aynı zamanda sınırların çizilmesi sürecini de başlattık. Evet, bu ilk küçük adım" ifadelerini kullandı.