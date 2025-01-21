Alman tümgeneralin korkutan iddiası: Putin NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor

21 Ocak 2025 14:26 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, NATO'ya saldırmak için şartları oluşturduğu, Ukrayna savaşında kaybettiği silahların yerini doldurduğu öne sürüldü. Alman Tümgeneral Christian Freuding'in iddiası ortalığı karıştırdı.

Alman Tümgeneral Christian Freuding, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'ya saldırmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. Freuding, Rusya'nın, Ukrayna savaşında kaybettiği silahları telafi ettiğini hatta yeniden silahlanmaya başladığını söyledi.

Die Welt'e konuşan Freuding, savaşta Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini fakat Putin'in 'emperyalist dürtüsünün' kırılmadığını ifade etti. Putin'in NATO'ya saldırmak için şartları oluşturduğunu söyleyen Freuding, Rusya'nın depolarındaki malzemeleri arttırdığını öne sürdü.

Rusya medyası da Moskova'nın son 12 ayda ordusunu genişlettiğini, aktif personel sayısını 1,5 milyona çıkardığını, dünyanın en büyük ikinci ordusu haline geldiğini belirtti.

NATO çatışma istemediğini belirtirken Putin ise nükleer tehditlerine devam ediyor.

''3 YIL İÇİNDE 3. DÜNYA SAVAŞI'NA HAZIR OLMASI GEREKİYOR''

Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Zhuravlyov ise geçtiğimiz günlerde Rusya'nın 3 yıl içinde 3. Dünya Savaşı'na hazır olması gerektiğini söyledi. Zhuravlyov, erkek nüfusunu 2028-29'a kadar Batı ile büyük bir çatışmaya hazırlamaya başlaması gerektiğini ifade etti.

Zhuravlyov, ''Avrupa bize 2028-2029'da Rusya ile savaşmaya hazır olacağını açıklıyor. Burada erkek nüfusu hazırlamak ve doğal olarak Anavatanı savunmak gerekiyor. Bu konuda konuşmalı ve bundan utanmamalıyız'' yorumunu yaptı.

Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Shvytkin, Ridus'a ''Her Rus'un dış saldırı durumunda silahlanması ve Anavatanı savunması gerektiğini anlaması gerektiğini'' söyleyerek değerlendirmeye katıldı. Ancak NATO'dan gelen tehdidin henüz acil bir mesele olmadığını öne sürerek derhal seferberlik çağrısında bulunmaktan kaçındı.

PUTİN: HER TÜRLÜ MEYDAN OKUMAYA KARŞILIK VERECEĞİZ

Öte yandan bir devlet televizyonu muhabirine verdiği demeçte Putin, ''Biliyorsunuz, kimseyi korkutmaya gerek yok'' dedi ve ''Birçok tehlike var ve bunlar giderek artıyor'' şeklinde bir uyarıda bulundu. Putin, şunları ekledi:

''Ve düşmanımızın bugün ne yaptığını görüyoruz, durumu tırmandırıyor. Eğer istiyorlarsa, bırakalım kötü yaşasınlar, bırakalım daha da tırmansınlar. Biz her türlü meydan okumaya her zaman karşılık vereceğiz.''