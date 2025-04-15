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 | Berrak Arican

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a sarılmanın cezası kesildi! Binlerce lira ödeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a sarılan kişinin cezası verildi. Sanık iki sene önce Frankfurt Havalimanı'nda yaşanan olaya dair pişmanlığını dile getirdi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a sarılmanın cezası kesildi! Binlerce lira ödeyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 17:21

İki yıl önce Frankfurt Havalimanı'nda aprona girerek Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a sarılan kişi için mahkeme kararını verdi. Frankfurt yerel mahkemesi, Paschlis D'ye "trafik güvenliğini tehlikeye atma" ve "konut dokunulmazlığını bozma" suçlarından toplam 4 bin 500 avro para cezası verdi ve 2,5 yıl araç kullanma yasağı getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a sarılmanın cezası kesildi! Binlerce lira ödeyecek

''HEM ACI HEM TATLI BİR DENEYİM''

Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen sanığın mahkemede pişmanlığını dile getirdiği aktarıldı. Paschalis D, bu duruma yanlışlıkla düştüğünü, bunun hem tatlı hem de acı deneyim olduğunu belirterek, özür diledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a sarılmanın cezası kesildi! Binlerce lira ödeyecek

NE OLMUŞTU?

Sanık Paschalis D, Mayıs 2023'te yolda Avrupa Merkez Bankasının etkinliğinden dönen Başbakan Scholz'un konvoyuna dahil olmuş, aracıyla Frankfurt Havalimanının apronuna girerek Başbakan'a uçuş öncesi sarılmıştı.

Bu olay Başbakan'ın güvenliğine ilişkin tartışmalara yol açmıştı.

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ETİKETLER
#Almanya
#uyuşturucu
#başbakan
#trafik güvenliği
#para cezası
#güvenlik
#Olaf Scholz
#Frankfurt Havalimanı
#Araç Kullanma Yasağı
#Dokunulmazlık Ihlali
#Dünya
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