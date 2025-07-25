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 | Murat Makas

Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak Gazze açıklaması

İsrail’in saldırdığı Gazze için Avrupa’dan peş peşe açıklamalar geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından ortak Gazze açıklaması yapıldı.

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Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak Gazze açıklaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 23:03

Almanya, İngiltere ve Fransa’dan oluşan E3 ülkelerinin liderleri Friedrich Merz, Emmanuel Macron ve Keir Starmer, Batı Şeria ve 'deki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Almanya Başbakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan açıklamada, "Şimdi Gazze'deki savaşı sona erdirme zamanıdır. Tüm tarafları, acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırıyoruz" denilerek, Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın sıkıntılarına son vermek ve esirlerin ailelerinin yüreklerini ferahlatmak için müzakere edilmiş bir ateşkesin tek yol olduğu vurgulandı.

Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak Gazze açıklaması

"GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET DERHAL SONA ERMELİDİR"

Açıklamada, "Şu anda tanık olduğumuz Gazze'deki insani felaket derhal sona ermelidir. Su ve gıda erişimi dahil olmak üzere sivil halkın en temel ihtiyaçları daha fazla gecikme olmaksızın karşılanmalıdır. Sivil halka hayati önem taşıyan insani yardımı esirgemek kabul edilemez. hükümetini, yardımların ulaştırılmasındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya, BM ile kuruluşlarının açlıkla mücadele için çalışmalarını sürdürmelerine acilen imkan sağlamaya çağırıyoruz. İsrail, insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir" denildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak Gazze açıklaması

İSRAİL’İN FİLİSTİN TOPRAKLARINI OLASI İLHAKINA TEPKİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından yapılan ortak açıklama metninde, "İşgal altındaki topraklarında İsrail egemenliğini dayatmaya yönelik tüm çabaları kararlılıkla reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İlhak tehditleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin iki devletli çözüm sağlanması ihtimalini zayıflattığına vurgu yapıldı.

Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak Gazze açıklaması

Merz, Macron ve Starmer’in ortak açıklamasında, "Birleşmiş Milletler dahil uluslararası ortaklarımızla iş birliği yaparak, Gazze'de bir geçiş hükümetinin kurulmasını ve güvenlik önlemlerini içeren ve insani yardımın büyük ölçüde sağlanmasını garanti eden somut ve inandırıcı bir plan hazırlamaya kararlıyız. Bu plana müzakere yoluyla iki devletli bir çözüme giden yolda atılması gereken temel adımlar olarak, İsrail güçlerinin geri çekilmesi ve Hamas liderliğinin görevden alınması da dahildir" denildi.

E3 liderleri ortak açıklamasında ayrıca, "İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için kalıcı barış ve güvenliğe giden yolu açacak bir siyasi süreci ve acil bir ateşkesi desteklemek için daha fazla adım atmaya hazırız" ifadeleri yer aldı.

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ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#ateşkes
#insani yardım
#İki Devletli Çözüm
#E3
#Dünya
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