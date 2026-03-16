Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ARD televizyonunda yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında İran savaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Almanya, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri operasyona katılmayacak Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunarak Almanya'nın çatışmanın aktif parçası olmayacağını, diplomatik çözümlere yeşil ışık yaktığını ve Hürmüz'e askeri operasyon konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ARD televizyonunda yaptığı açıklamalarda Almanya'nın Orta Doğu'daki çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurguladı. Wadephul, olası bir diplomatik müzakere sürecine dahil olmayı arzuladıklarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin ancak diplomatik bir çözümle ve İran ile yapılacak görüşmelerle sağlanabileceğini belirtti. Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki Aspides askeri misyonunun beklenen etkiyi göstermediğini ve bu misyonun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesinin daha fazla güvenlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi. Petrol fiyatlarının yalnızca bölgedeki çatışmanın çözülmesi halinde yeniden normale döneceğini sözlerine ekledi.

"ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMANIN AKTİF PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

Almanya'nın söz konusu çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurgulayan Wadephul, "Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır." diye konuştu.

Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Wadephul, bu yaklaşımın Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğine işaret etti.

DİPLOMASİ MASASINA YEŞİL IŞIK

Dışişleri Bakanı, olası bir diplomatik müzakere sürecine dahil olmayı arzuladıklarını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kalıcı biçimde sağlanması ancak diplomatik bir çözümle ve İran ile yapılacak görüşmelerle mümkün olabileceğini aktardı.

HÜRMÜZ'E ASKERİ OPERASYONA ŞÜPHELİ YAKLAŞTI

Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Aspides askeri misyonunun beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.

Bu misyonun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesinin daha fazla güvenlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Wadephul, Avrupa için çok önemli olan ticari taşımacılığın büyük bir kısmının Kızıldeniz'den geçmesi gerekirken, Aspides'in etkisizliği nedeniyle bunu yapamadığını ifade etti.

"ÇATIŞMA BİTMEDEN PETROL FİYATLARI DÜŞMEZ"

Johann Wadephul, bir soru üzerine petrol fiyatlarının yalnızca bölgedeki çatışmanın çözülmesi halinde yeniden normale döneceğini sözlerine ekledi.