Bakan Uraloğlu Türkiye'nin Hürmüz Boğazı tedbirini duyurdu: Güvenlik seviyesini 3'e çıkardık

ABD ve İsrail'in ortak saldırısına uğrayan İran'ın, tüm ülkelerin ekonomisi için önemli bir ticaret geçiş bölgesi olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla ilgili Türkiye'nin hamlesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Uraloğlu, Türk bayraklı gemileri için güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol–Şarkikaraağaç Yolu'nun açılış törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu Türkiye'nin Hürmüz Boğazı tedbirini duyurdu: Güvenlik seviyesini 3'e çıkardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'daki açılışların ardından yaptığı açıklamalarda, Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Türk bayraklı gemiler için ISPS Güvenlik Seviyesi'nin 3'e çıkarıldığını ve terörle mücadelenin geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirtti.
Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Türk bayraklı gemiler için ISPS Güvenlik Seviyesi 3'e çıkarıldı.
İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye hava sahaları kapandığında alternatif rotalarla seferler sürdürüldü.
Karayolu taşımacılarına alternatif olarak Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan güzergahları önerildi.
Bakan Uraloğlu, terörün ülkeye 2,5 trilyon dolarlık fatura çıkardığını ifade etti.
Son 24 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım yapıldığı belirtildi.
Isparta'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 35,4 milyar lira yatırım yapıldığı ifade edildi.
Açılışın ardından kentte bir dizi ziyarette bulunan Bakan Uraloğlu, Genç İş Adamları Derneği ile birlikte iftar programına katıldı ve burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu Türkiye'nin Hürmüz Boğazı tedbirini duyurdu: Güvenlik seviyesini 3'e çıkardık

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER NEDENİYLE TÜRK BAYRAKLI GEMİLER İÇİN ISPS GÜVENLİK SEVİYESİNİ 3'E ÇIKARDIK"

"Son dönemde bölgemizde patlak veren İran-ABD-İsrail gerilimleri ve 'nın kapatılması küresel istikrarı derinden sarstı" diyen Bakan Uraloğlu "Uluslararası ticaret ve enerji hatlarını sekteye uğrattı. Bu süreçte olarak milletimizi ve iş dünyamızı korumaya yönelik adımlar attık.

Bakan Uraloğlu Türkiye'nin Hürmüz Boğazı tedbirini duyurdu: Güvenlik seviyesini 3'e çıkardık

İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye hava sahaları kapandığında alternatif rotalarla özellikle Umman-Muscat üzerinden seferler sürdürdük ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Türk bayraklı gemiler için ISPS Güvenlik Seviyesi 3'e çıkardık; sahibi Türk olan gemileri ve denizcilerimizi yakından takip etmeye başladık. Karayolu taşımacılarımıza olası saldırı risklerine karşı alternatif olarak Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan güzergahlarını kullanmaları için ilgili ülkelerle koordinasyon sağladık. An be an da bölgeyi takip etmeye ve gerekli tedbir ve aksiyonları almaya devam ediyoruz" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MİLLETİN GELECEĞİNE EN BÜYÜK YATIRIM"

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası kaosun tam ortasındaki Türkiye'yi sönmez bir güven meşalesi yaptık" sözleriyle konuşmasına devam eden Uraloğlu, "Küresel arenada güvenin ve itimadın adresi haline getirdik. Aynı kararlılıkla 'terörsüz Türkiye' vizyonumuzu da adım adım hayata geçiriyoruz. Bu mücadele sadece güvenlik değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.

Bakan Uraloğlu Türkiye'nin Hürmüz Boğazı tedbirini duyurdu: Güvenlik seviyesini 3'e çıkardık

Terörün ülkemize çıkardığı 2,5 trilyon dolarlık fatura, evlatlarımızın refahına, şehirlerimizin kalkınmasına ve ülkemizin daha güçlü olmasına engel olmuştur. Ama hamdolsun artık o karanlık günler geride kalıyor. Birlik ve beraberliğimizle bu süreci de zaferle taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"24 YILDA ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 355 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK"

Uraloğlu, "Az önce anlattığım Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yani tek bir ulaşım hattının sekteye uğramasından bile anlaşılacağı üzere; ulaşım altyapısı güçlü olmayan bir ülkede ticaret nefes alamaz; mallar zamanında ulaşmaz, maliyetler artar, rekabet gücü düşer, ticaret bitme noktasına gelir. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz tüm enerjimizi milletimize eser kazandırmaya, şehirlerimizi birbirine ve uluslararası koridorlara bağlamaya, böylelikle de ekonomimizi büyütmeye adadık. Son 24 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Isparta'mızın ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 35,4 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması! Türk gemisi özel izinle geçti
