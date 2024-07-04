Almanya kadınları da askere alacak

04 Temmuz 2024 15:03 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:27

Alman Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Carsten Bauer, zorunlu hizmet durumunda kadınların askere alınması olasılığına olumlu bakıyor. Ancak gönüllü askerliğin personel açığını kapatmaya yetmeyeceği konusunda da uyarıyor.

Bauer, "Şu anda Anayasa'ya göre sadece erkek nüfus için olan ve askıya alınmış bir askerlik hizmetimiz var. Ancak eşitlik burada da uygulanmalı" diyerek, RND Network'e bu konuda "uygun bir siyasi ve sosyal tartışma" çağrısında bulundu.

Bundeswehr şefi ayrıca Almanya'nın NATO'nun merkezi olması nedeniyle savaşa hazır olması gerektiğini vurguladı. "Toplamda 400 binden fazla geçici ve profesyonel askerin yanı sıra yedek askere de ihtiyacımız var" diyen Bauer, birkaç hafta önce Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından sunulan planı savunsa da "zorunlu hizmet olmadan hiçbir şey yapılamayacağını" belirtti.

KADINLAR 18. YAŞ GÜNÜNDE MEKTUP ALACAK

Savunma Bakanı tarafından açıklandığı üzere, Alman pasaportuna sahip tüm erkek ve kadınlar 18. yaş günlerinde altı aylık temel askerlik hizmetini ve 17 aya kadar olası bir uzatmayı düşünmelerini öneren resmi bir mektup alacaklar. Gençlerden aile durumları, ilgi alanları, silah kullanımına karşı tutumları, akademik bilgileri ve sağlık durumları hakkında bir anket doldurmaları istenecek. Anketi doldurmak kadınlar için isteğe bağlı, ancak erkekler için zorunludur. Alman Anayasası'na göre, şartlar gerektiriyorsa, hükümet kadınlardan da hizmet etmelerini isteyebilir, ancak silah almalarını isteyemez.

Savunma Bakanlığı, anketten elde edilen bilgilere dayanarak, her yıl askerlik hizmetine uygun yaklaşık 40 bin kişiyi tespit edeceğini ve bunların yaklaşık 10 bininin sonunda hizmet edeceğini tahmin ediyor.

Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti 55 yıl aradan sonra 2011 yılında askıya alınmıştı.