Almanya Rus tehdidini bir kez daha hatırlatıp ordu için tarih verdi

05 Haziran 2024 16:49 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:20

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Rus tehdidine bir kez daha dikkat çekti. Almanya'nın 2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır hale gelmesi gerektiğini söyleyen Pistorius, ''En kötüsünün gerçekleşmesini önlemek için caydırıcı bir rol oynamalıyız.” dedi.

Bunun için finansman, malzeme ve personel ihtiyacına dikkati çeken Pistorius, "Acil bir durumda, bu ülkeyi savunabilecek genç erkek ve kadınlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

''RUSYA, UKRAYNA İLE SINIRLI KALMAYABİLİR''

Alman Bakan, Rusya'nın savaş ekonomisine geçtiğine ve yeniden silahlanmaya devam ettiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in o kadar ileri gitmesi durumunda Ukrayna sınırlarında duracağına inanmamalıyız. Rusya, Gürcistan, Moldova ve nihayetinde NATO için bir tehdit oluşturuyor ve bu nedenle Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etmeliyiz. Kendi savunmamızı ve operasyonel hazırlığımızı ihmal etmemeliyiz.''

Bakan Pistorius, milletvekillerini hükümetin Ukrayna'ya yönelik savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma planını desteklemeye de çağırdı.

Öte yandan Almanya daha önce de Rusya'nın büyük bir tehdit olduğunu dile getirmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ukrayna'ya destek çağrısında bulunmuştu.

ALMANYA'DAN UKRAYNA'YA SİLAH KULLANIM İZNİ

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği silahların kullanımına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Sözcü Hebestreit, Ukraynalıların toprakları ve özgürlükleri için savaştığını, dünyanın birçok ülkesinin askeri teçhizatla Ukrayna’yı desteklediğini vurgulamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Söz konusu olan, Ukrayna topraklarının kurtarılmasıdır ve biz, tedarik ettiğimiz silahların uluslararası hukuka uygun olarak bu amaçla kullanılması konusunda Ukrayna ile mutabık kaldık. En yakın müttefiklerimizle birlikte ve Ukrayna hükümetiyle diyalog içinde desteğimizi sürekli olarak savaşın gidişatına göre uyumlu hale getiriyoruz.''

''Son haftalarda Rusya, başta Harkov olmak üzere sınır bölgesindeki mevzilerden saldırılar gerçekleştirdi. Hep birlikte Ukrayna'nın uluslararası hukuka göre bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. (Ukrayna) Bu amaçla bizim tarafımızdan tedarik edilenler de dahil olmak üzere verilen tüm silahları uluslararası hukuki yükümlülüklerine uygun olarak kullanabilir.''

Böylece Alman hükümeti, Alman silah ve mühimmatların Ukrayna topraklarının savunulması amacıyla Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına izin vermiş olmuştu.