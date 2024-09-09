Almanya sınırlarını kapattı: Mülteci akınına karşı sert tedbir!

09 Eylül 2024 21:55 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 21:57

Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında önemli bir adım attı. Ülkenin tüm kara sınırlarında geçici olarak kontrol uygulamasına başlanacağı açıklandı. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu kararın amacının iç güvenliği sağlamak ve halkı potansiyel tehditlerden korumak olduğu belirtildi…

Almanya'dan tüm kara sınırlarında geçici kontrol ilanı geldi. Almanya hükümeti, düzensiz göçle mücadele etmek ve halkı oluşabilecek tehditlerden korumak amacıyla ülkenin tüm kara sınırlarında geçici sınır kontrolleri ilan etti.

GEÇİCİ SINIR KONTROLÜ HAMLESİ

Almanya, düzensiz göçmenlerle mücadelesini sürdürüyor. Almanya hükümeti, düzensiz göçle mücadele etmek ve halkı oluşabilecek tehditlerden korumak amacıyla ülkenin tüm kara sınırlarında geçici sınır kontrolleri ilan etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kontrollerin 16 Eylül’de başlayacağı ve başlangıç olarak 6 ay süreceği belirtildi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “İç güvenliği güçlendiriyor ve düzensiz göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

“MANEVRA YAPACAK YER YOK”

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise, bugün yaptığı açıklamada Almanya’nın sınırdan geri çevirdiği hiçbir göçmeni kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, “Orada manevra yapacak yer yok. Kanun böyle. Federal polis müdürüne herhangi bir iadeye izin vermemesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

Almanya, 3 bin 700 kilometreden uzun olan kara sınırını Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile paylaşıyor.