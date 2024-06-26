Almanya ve Hollanda'dan çağrı: Lübnan’ı terk edin 

26 Haziran 2024 22:01 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:59

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayan İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar bölgeye yayılmaya devam ediyor. Son olarak Lübnan’da İran destekli Hizbullah ile İsrail yeniden burun buruna geldi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki bir askeri hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Metulla'da İsrail askerlerinin kullandığı binaların tam isabet vurulduğu, vurulan yerlerde yangın çıktığı ve içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.

İsrail resmi kaynaklarından yapılan açıklamada ise Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Metulla yerleşim birimine 4 tanksavar füze fırlatıldığı, saldırıda evlerde maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Şuba, Ayta eş-Şab ve El-Hıyam bölgelerinde Hizbullah'a ait bir yapı, bir gözetleme noktası ve askeri bir binanın vurulduğunu duyurdu.

KANADA UYARMIŞTI!

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Lübnan’da yaşayan vatandaşlarına, ülkeyi terk etmeleri konusunda çağrı yapmıştı Joly'den yapılan açıklamada İsrail ile Hizbullah arasındaki şiddetin artacağı uyarısında bulundu.

ALMANYA: ÇATIŞMALAR ARTACAK

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında Lübnan ile ilgili seyahat uyarıları yenilendi. Açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun oldukça değişken olduğu ve Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde askeri çatışmaların son haftalarda yoğunlaştığı belirtilerek, "Durumun daha da şiddetlenmesi ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez" denildi.

HOLLANDA 'ACİL AYRILIN' DEDİ!

Hollanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Hollanda vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kanada da dün yaptığı açıklama ile vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesini istemişti.