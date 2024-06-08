Yeni Orta Doğu planının belgeleri sızdı! İsrail medyası duyurdu

08 Haziran 2024 14:44 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 14:44

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Dünya, katliam için bir çözüm beklerken İsrail basınında dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Times of Israel gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin birkaç aydır üzerinde çalıştığı, İsrail ve Filistin arasında uzun vadeli bir barış konusunda detaylı ve kapsamlı planın detaylarına ulaştığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen görüşmelerde ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devletinin kurulmasına yönelik kesin bir zaman çizelgesi için de çalışıldığı ve bunun gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedilmişti.

İsrail hükümeti, tanınmış Filistin devletine karşı çıkarken, işgal sonrasın planlarında Gazze'nin uluslararası toplum tarafından yönetilmesini istediğini açıkladı.

DETAYLAR SIZDI

Times of Israel, Arap ve ABD'li yetkililerin hazırladığı yeni devlet çözümü detaylarının sızdığını duyurdu. Nisan ayında hazırlanan taslağın detaylarına ulaştığını duyuran Times of Israel, taslağa göre Gazze ve Batı Şeria'nın yönetiminin tamamen Filistinlilere devredileceğini belirtti.

İsrailli gazete, üzerinde çalışılan taslağın 10 maddeden oluştuğunu söyledi.

Gazeteye göre 10 madde şu şekilde sıralandı:

Uluslararası topluma Gazze'ye yönelik yardım akışının engellenmemesi ve bölgenin yeniden inşası için destek çağrısı yapılacak.

Gazze'de bulunan Hamas dahil bütün silahlı güçlerin yönetimde yer alması yasaklanacak. Bu sayede saldırıların ardından bölgede yeni sürecin daha uyumlu ilerlemesi hedeflenecek.

İsrail kendi toprakları bakımından bir kayıp yaşamayacak. Ancak İsrail ordusu, işgal ettiği Gazze'den tamamen çekilecek ve bölgeyi Filistinlilere bırakacak.

Gazze ve Batı Şeria yönetimleri birleşecek. Bölgedeki siyasi karar mekanizması yeniden oluşana kadar uluslararası ortaklardan yardım alınacak.

Gazze ve Batı Şeria yönetimleri birleşecek. Bölgedeki siyasi karar mekanizması yeniden oluşana kadar uluslararası ortaklardan yardım alınacak.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki nihai statü müzakerelerinin yeniden başlatılacak.

Filistin'in sınırları 1967'deki haline tekrar dönecek.

Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşme başlayacak. Bu doğrultuda somut adımlar atılacak.

Hem İsrail hem de Gazze kanadının sınırların genişletilmesi konusundaki istekleri reddedilecek. Taraflara ayrıca hukukun üstünlüğünü korumaya ve halk tarafından seçilen liderlerin güvenliğinin sağlanması konusunda destek verilecek.

Kudüs'ün mevcut statüsü korunacak.

Filistin kanadına, "iyi yönetişim, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, eğitim ve refah reformuna odaklanan" geniş kapsamlı bir destek verilecek.