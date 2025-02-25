Almanya'da aile faciası: Polisler evde korkunç manzarayla karşılaştı

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Neumark'ta bir evde 2'si çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Polis ihbar üzerine olay yerine gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Almanya'nın Saksonya eyaleti sınırları içerisindeki Neumark ilçesinde bir evde 2'si çocuk 3 ceset bulundu. İlk bilgilere göre baba iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Alman polisi olayın sabah saatlerinde Saksonya eyaletinin Neumark ilçesindeki Schönbach beldesinde meydana geldiğini açıkladı.

BABA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olayın gerçekleştiği adrese giden ekipler, 5 yaşındaki erkek ile 2 yaşındaki kız çocuğunun cesediyle karşılaştı. İlk bilgilere göre, çocuklarını öldüren baba daha sonra evde kendisini astı.

Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.