Fransa'daki sapık cerrahtan korkunç itiraflar! 25 yıl boyunca çoğu çocuk 299 hastasına dehşeti yaşattı

Fransa'da çoğunluğu çocuk 299 kişiye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan sapık cerrahın davası görülmeye başlandı. 25 yıl boyunca 'korkunç şeyler' yaptığını duruşmada itiraf eden cerrahın evinden çıkanlar ise şoke etti.

Fransa bir kez daha tarihin en büyük tecavüz davalarından biriyle sarsıldı. 77 yaşındaki cerrah Joel Le Scourarnec'in 25 yıldır çoğu çocuk 299 kişiye cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Le Scourarnec, skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. 25 yıl boyunca en küçüğü 1, 15 yaşın altındaki 256 çocuk anestezi altındayken Le Scourarnec'in istismarına maruz kaldı.

''İĞRENÇ ŞEYLER YAPTIM''

Şimdiye kadar Fransa'nın birçok bölgesinde çalışan saygın bir cerrah olarak tanınan Le Scourarnec, ilk ifadesinde tüm suçlamaları kabul etti. ''İğrenç şeyler yaptım'' diyen sapık cerrah, suçlarının sorumluluğunu almaya hazır olduğunu söyledi.

Sanık duruşmasının açılış günü mahkemede, "Korkunç şeyler yaptım. Bu yaraların silinemeyeceğinin veya iyileştirilemeyeceğinin tamamen farkındayım." ifadelerini kullanarak eylemlerinin "sorumluluğunu almaya" hazır olduğunu söyledi.

GÜNLÜKLERDE İTİRAFLAR, DEHŞETE DÜŞÜREN KOLEKSİYON...

Le Scourarnec'in evinde yapılan aramalarda el yazısıyla yazılmış siyah defterlerde mağdurların isimlerini de yazıyordu. Ayrıca cerrahın evinden çocuklara yönelik cinsel istismarı içeren 300 binden fazla fotoğraf ve videonun bulunduğu sabit diskler ve istismarın ayrıntılarını anlatan günlükler çıktı.

Sapık cerrahın evindeki döşeme tahtalarının altından ise gerçek boyutlarda bir oyuncak bebek koleksiyonu çıktı. Le Scouarnec'in bir notta "Ben bir pedofiliyim ve her zaman öyle kalacağım" yazdığı belirtiliyor.

Öte yandan 60'tan fazla avukat, mağdurları ve ailelerini temsil ediyor ve önümüzdeki ay istismarın iddia edildiği kronolojik sıraya göre ifade verecekler.