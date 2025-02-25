Geliştirilen kanser aşısı hastalara yeni umut: 9 kişi bu sayede iyileşti

ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Yale Üniversitesi'nin geliştirdiği deneysel kişiye özel kanser yeni umut ışığı oldu. Bu aşı sayesinde 9 böbrek kanseri tam olarak iyileşti, vücutlarında hiç tümör kalmadı.

ABD'deki Yale Üniversitesi'nin geliştirdiği kanser aşısı yeni umut oldu. Kanser tedavisinde çığır açacak bu deneysel aşı sayesinde 9 böbrek kanseri, yeniden sağlığına kavuştu. Dailymail'in haberine göre, 2019-2021 yılları arasında uygulanan aşı, cerrahi müdahalenin ardından vücuttaki kanser hücrelerini sağlıklı dokulara zarar vermeden imha etti. Bu aşı, her hastanın biyolojik özelliklerine göre kişisel olarak hazırlanıyor.

AŞI TÜMÖRE ÖZGÜ MUTASYONLARI TANIYOR

Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, bağışıklık sisteminin yalnızca tümöre özgü mutasyonları tanıyıp yok etmesini sağladı. Çalışmanın başyazarı Dr. David Braun, "Amacımız bağışıklık sistemini doğrudan kanser hücrelerine yönlendirmekti. Bu aşı, her hasta için özel olarak hazırlandı" dedi.

Böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC), teşhis edilen hastaların yüzde 85-90’ında ölümle sonuçlanıyor.

AŞI UYGULANAN KANSER HASTALARI

9 böbrek kanseri hastasına kişisel olarak hazırlanan bu deneysel aşı, 7 doz olarak uygulandı. Hastaların bağışıklık sistemi, kanserle ilişkili mutasyonların yüzde 65’ine kadarını tanıyıp tepki verdi. Üstelik aşı sayesinde hastalığın geri dönüşü tamamen engellendi. Ayrıca aşı uygulanan hastalarda kritik bir yan etki görülmedi. Sadece hafif grip semptomları görüldü.

''BU SON DERECE CESARET VERİCİ''

Aşı, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını sağlayan “neoantijen” adı verilen protein fragmanları kullanılarak geliştirildi. Her hastanın tümörleri genetik olarak analiz edilerek, kansere özgü proteinler belirlendi ve bunları tanıyacak peptitler sentezlenerek kişiye özel bir bağışıklık tepkisi oluşturuldu. Dr. Braun, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"T hücrelerinin güçlü ve uzun süreli bir bağışıklık tepkisi verdiğini görmek son derece cesaret verici. Bu, kanserle savaşta bağışıklık cevabını kalıcı hale getirebileceğimizin bir göstergesi.''

Çalışmanın sonuçları, bilim dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan Nature’da yayımlandı. Ancak aşının kesin etkinliğinin belirlenmesi için daha geniş çaplı testlerin gerektiği belirtildi.