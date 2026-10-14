Almanya'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen robota el kondu

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İstanbul
Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 120 santimetre boyundaki robota ve iki cep telefonuna el kondu. Olayı sosyal medya hesabından canlı yayınladığı belirtilen 16 yaşındaki robot sahibi ile 19 yaşındaki arkadaşı da yakalandı.
Robot ise, gencin aracının bagajında bulunduğu belirtildi. Köln polisi, çığlık atıp uzaklaşan genç kızın kalçasına dokunduğu ve rahatsız edici hareketlerde bulunduğu iddia edilen kırmızı-altın renkli robota, gençlere ait iki cep telefonuna da el koydu.
Robotun sahibi olan gencin taciz olayını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ve olaya ilişkin yorum yaptığını kaydeden polis, 120 santimetre boyundaki robotun cumartesi günü arkadaşlarıyla olan genç kıza arkasından sessizce yaklaştığını ifade etti.
Polis tarafından yayınlanan fotoğrafta polise siyah bir bıyık takıldığı, beyaz bir tişört giydirildiği ve altın renkli bir zincir takıldığı görüldü. Polis, olay sırasında robotun hareketlerinin kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediğini belirlemeye çalışıyor.