Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 120 santimetre boyundaki robota ve iki cep telefonuna el kondu. Olayı sosyal medya hesabından canlı yayınladığı belirtilen 16 yaşındaki robot sahibi ile 19 yaşındaki arkadaşı da yakalandı.

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Almanya'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen robota el kondu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 74

HABERİN ÖZETİ Almanya'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen robota el kondu Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir kıza taciz ettiği iddia edilen 120 santimetre boyundaki bir robota ve iki cep telefonuna el konuldu. Olayı sosyal medyadan canlı yayınladığı belirtilen 16 yaşındaki robot sahibi ile 19 yaşındaki arkadaşı yakalandı. Robot, gencin aracının bagajında bulundu. Köln polisi, taciz iddiasıyla robota ve iki cep telefonuna el koydu. Polis, robotun hareketlerinin kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediğini belirlemeye çalışıyor. Polis tarafından yayınlanan fotoğrafta robota siyah bir bıyık, beyaz bir tişört ve altın renkli bir zincir takıldığı görüldü.

Robot ise, gencin aracının bagajında bulunduğu belirtildi. Köln polisi, çığlık atıp uzaklaşan genç kızın kalçasına dokunduğu ve rahatsız edici hareketlerde bulunduğu iddia edilen kırmızı-altın renkli robota, gençlere ait iki cep telefonuna da el koydu.

POLİS FOTOĞRAFINDAKİ AYRINTI DİKKAT ÇEKTİ

Robotun sahibi olan gencin taciz olayını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ve olaya ilişkin yorum yaptığını kaydeden polis, 120 santimetre boyundaki robotun cumartesi günü arkadaşlarıyla olan genç kıza arkasından sessizce yaklaştığını ifade etti.

Polis tarafından yayınlanan fotoğrafta polise siyah bir bıyık takıldığı, beyaz bir tişört giydirildiği ve altın renkli bir zincir takıldığı görüldü. Polis, olay sırasında robotun hareketlerinin kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediğini belirlemeye çalışıyor.