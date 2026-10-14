OpenAI’da dinleme skandalı! Yönetici odasında gizli kayıt cihazı bulundu

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, bu kez yapay zeka teknolojileriyle değil, ABD’deki ofisinde yaşanan gizli dinleme olayıyla gündemde. Şirketin California eyaletindeki binasında, yöneticilerin kullandığı konferans odasında gizlenmiş bir ses kayıt cihazı bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cihazı yerleştirdiğinden şüphelenilen bir şirket çalışanı gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, olayın nasıl ortaya çıktığını ve şüphelinin nasıl tespit edildiğini gözler önüne serdi.