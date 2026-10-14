OpenAI’da dinleme skandalı! Yönetici odasında gizli kayıt cihazı bulundu

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İstanbul
ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, bu kez yapay zeka teknolojileriyle değil, ABD’deki ofisinde yaşanan gizli dinleme olayıyla gündemde. Şirketin California eyaletindeki binasında, yöneticilerin kullandığı konferans odasında gizlenmiş bir ses kayıt cihazı bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cihazı yerleştirdiğinden şüphelenilen bir şirket çalışanı gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, olayın nasıl ortaya çıktığını ve şüphelinin nasıl tespit edildiğini gözler önüne serdi.
Olay, eylül ayının sonunda OpenAI çalışanlarının yöneticilere ait konferans odasında şüpheli bir cihaz fark etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemede, televizyonun arkasındaki USB girişine yerleştirilmiş bir ses kayıt cihazı bulundu. Üstelik cihazın tuvalet kağıdına sarılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.
Şirketin yürüttüğü inceleme, kayıt cihazının 28 Eylül civarında odaya yerleştirildiğini ortaya koydu. Cihazda bulunan dosyaların şifreli olması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alındı. Görüntülerde, Temmuz 2025'te OpenAI'da mühendis olarak çalışmaya başlayan Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan'ın hareketleri dikkat çekti.
Alfozan'ın, cihaz bulunmadan önce konferans odasının çevresinde birden fazla kez dolaştığı tespit edildi. Kamera kayıtlarına göre şüpheli mühendis, 5 Ekim'de de konferans odasına girerek ses kayıt cihazının bulunduğu noktaya doğru baktı. Soruşturma kapsamında Alfozan'a ait bir çantada ikinci bir ses kayıt cihazı bulunduğu da öne sürüldü.
ABD makamları, Alfozan'ın şirket yöneticilerinin hassas bilgileri ele aldığı toplantıları gizlice kaydetmeyi amaçladığından şüpheleniyor.
OpenAI'ın şikayeti üzerine harekete geçen yetkililer, şüpheli mühendisi 9 Ekim'de gözaltına aldı. Soruşturmada özellikle kayıt cihazının hangi amaçla yerleştirildiği ve şifreli dosyaların içeriği üzerinde duruluyor.
İlk kez 13 Ekim'de hakim karşısına çıkan Abdulrahman Alfozan'ı ağır cezalar bekliyor.
Hakkındaki suçlamalardan mahkum edilmesi halinde Alfozan, 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Şüpheli mühendis hakkında ayrıca hapis cezasının ardından 3 yıl denetimli serbestlik uygulanması da söz konusu.