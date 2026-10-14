Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

OpenAI’da dinleme skandalı! Yönetici odasında gizli kayıt cihazı bulundu

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:42
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
OpenAI’da dinleme skandalı! Yönetici odasında gizli kayıt cihazı bulundu

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, bu kez yapay zeka teknolojileriyle değil, ABD’deki ofisinde yaşanan gizli dinleme olayıyla gündemde. Şirketin California eyaletindeki binasında, yöneticilerin kullandığı konferans odasında gizlenmiş bir ses kayıt cihazı bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cihazı yerleştirdiğinden şüphelenilen bir şirket çalışanı gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, olayın nasıl ortaya çıktığını ve şüphelinin nasıl tespit edildiğini gözler önüne serdi.

2
OpenAI’da dinleme skandalı! Yönetici odasında gizli kayıt cihazı bulundu

TELEVİZYONUN ARKASINDA BULUNDU, TUVALET KAĞIDINA SARILMIŞTI

Olay, eylül ayının sonunda OpenAI çalışanlarının yöneticilere ait konferans odasında şüpheli bir cihaz fark etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemede, televizyonun arkasındaki USB girişine yerleştirilmiş bir ses kayıt cihazı bulundu. Üstelik cihazın tuvalet kağıdına sarılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

Şirketin yürüttüğü inceleme, kayıt cihazının 28 Eylül civarında odaya yerleştirildiğini ortaya koydu. Cihazda bulunan dosyaların şifreli olması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

3
OpenAI’da dinleme skandalı! Yönetici odasında gizli kayıt cihazı bulundu

GÜVENLİK KAMERALARI ŞÜPHELİ MÜHENDİSİ ELE VERDİ

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alındı. Görüntülerde, Temmuz 2025'te OpenAI'da mühendis olarak çalışmaya başlayan Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan'ın hareketleri dikkat çekti.

Alfozan'ın, cihaz bulunmadan önce konferans odasının çevresinde birden fazla kez dolaştığı tespit edildi. Kamera kayıtlarına göre şüpheli mühendis, 5 Ekim'de de konferans odasına girerek ses kayıt cihazının bulunduğu noktaya doğru baktı. Soruşturma kapsamında Alfozan'a ait bir çantada ikinci bir ses kayıt cihazı bulunduğu da öne sürüldü.

4
OpenAI’da dinleme skandalı! Yönetici odasında gizli kayıt cihazı bulundu

GİZLİ TOPLANTILARI KAYDETMEKLE SUÇLANIYOR

ABD makamları, Alfozan'ın şirket yöneticilerinin hassas bilgileri ele aldığı toplantıları gizlice kaydetmeyi amaçladığından şüpheleniyor.

OpenAI'ın şikayeti üzerine harekete geçen yetkililer, şüpheli mühendisi 9 Ekim'de gözaltına aldı. Soruşturmada özellikle kayıt cihazının hangi amaçla yerleştirildiği ve şifreli dosyaların içeriği üzerinde duruluyor.

5
OpenAI’da dinleme skandalı! Yönetici odasında gizli kayıt cihazı bulundu

5 YIL HAPİS VE 250 BİN DOLAR PARA CEZASI GÜNDEMDE

İlk kez 13 Ekim'de hakim karşısına çıkan Abdulrahman Alfozan'ı ağır cezalar bekliyor.

Hakkındaki suçlamalardan mahkum edilmesi halinde Alfozan, 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Şüpheli mühendis hakkında ayrıca hapis cezasının ardından 3 yıl denetimli serbestlik uygulanması da söz konusu.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.