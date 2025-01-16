Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinden göçmenlere karşı 'tek yön bilet' kampanyası! Tepkiler çığ gibi

16 Ocak 2025 12:36 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:52

Almanya'da son zamanlarda yükselişe geçen aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), seçim kampanyası olarak göçmenlere 'sınır dışı için tek yön bilet' şeklinde bir el ilanı yayımladı. AfD'nin bu hamlesi, birçok kişi tarafından olumsuz olarak eleştirildi ve tepki çekti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz​'un 16 Aralık'ta mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesi, ülkeyi erken seçime götürecek süreci başlattı. Ülkede son zamanlarda yükselişte olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise tepki çeken bir seçim kampanyası başlattı.

Göçmen karşıtı AfD​, seçim kampanyası adı altında üzerinde QR kodu bulunan ve "sınır dışı için tek yön bilet" yazılı el ilanlarını vatandaşların posta kutularına bıraktı. El ilanlarının üzerinde ayrıca, uçuş tarihi olarak erken seçimin yapılacağı "23 Şubat"ın yanı sıra, gideceği yer bölümüne de "Almanya'dan güvenli menşe ülkesine" ibaresi yer alıyor.

Dağıtılan el ilanları AfD Karlsruhe teşkilatının sosyal medya platformu X'teki hesabından da paylaşıldı. AfD'li Milletvekili Marc Bernhard da dağıtımları doğrulayarak yaklaşık 30 bin el ilanı bastırıldığını söyledi.

AFD'YE 'TEK YÖN BİLET' TEPKİSİ

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup Alman medyasına yaptığı açıklamada AfD'nin seçim kampanyasını sert bir dille eleştirerek, kampanyanın çizgiyi aştığını ve toplumsal uyumu tehlikeye attığını ifade etti.

Mentrup, kampanyanın korkuyu tetikleyebileceğini ve bunun seçim kampanyasının bir parçası olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı da AfD'nin seçim kampanyasına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar AfD'nin "haddi aştığını ve demokrasi için tehlike oluşturduğunu" belirterek, ilanın yasaklanması çağrısı yaptı.

Polisin, dağıtılan el ilanları hakkında inceleme başlattığı açıklandı.