Almanya'da 'Döner Partisi' kuruldu, seçimlere hazırlanıyor!

10 Ocak 2025 13:02 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:03

Almanya'da zamlanmasıyla protesto edilen, en sevilen sokak yiyeceklerinden biri olan dönerin partisi kuruluyor. ''Döner Partei'' olarak seçmenin karşısına çıkacak olan grubun sloganı ise ''Almanya'nın en lezzetli partisi'' oldu.

Almanya'da 56 parti ve siyasi oluşumun, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimlere katılma başvurusunda bulundu. Bunlardan biri de 'Döner Partisi' oldu. Almanya'nın en sevilen sokak yiyeceklerinden biri olan döner için bir parti kuruldu.

'DÖNER PARTEİ'

Partinin resmi adı ‘Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen’ yani, ‘Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi için Alman Partisi’ olarak açıklandı. Parti isminin baş harflerinden oluşan kısaltması, “Döner Partei” olarak kullanılıyor.

ADAYLIK İÇİN İMZA TOPLUYORLAR

Döner Partisi'nin başkanlığını ise Nils Marx üstlendi. Partinin sloganı ise ''Almanya'nın en lezzetli partisi'' oldu. Parti, 23 Şubat'taki seçimlere katılabilmek için destek imzaları topluyor. Aday gösterebilmeleri için en az 25 bin imza gerekiyor.

PARTİNİN SİYASİ HEDEFLERİ

Partinin siyasi hedefleri, "Döner Partisi, Almanya Federal Cumhuriyeti genelinde, tüm eyaletlerde, tüm şehirlerde, tüm ilçelerde ve tüm belediyelerde siyasi iradenin oluşumuna kalıcı olarak etki etmek amacıyla kurulmuştur" ifadeleriyle açıklanıyor.