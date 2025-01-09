Lübnan'da 13. oturumda cumhurbaşkanı belli oldu: Genelkurmay Başkanı Joseph Avn seçildi

09 Ocak 2025 15:56 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:59

Lübnan Meclisinde iki yılın ardından düzenlenen ilk oturumda yeni cumhurbaşkanı seçilemedi. Kazanmak için 86 oya ulaşılması gereken seçimde Joseph Aun 71 oyda kaldı.

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Lübnan​'da iki yıldır devam eden cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin ardından Meclisteki oylamada Genelkurmay Başkanı Joseph Avn yeni cumhurbaşkanı​ seçildi. Cumhurbaşkanı seçimi için bugün gerçekleştirilen 13'üncü oturumda, adaylardan Genelkurmay Başkanı Joseph Aun 71 oy aldı. 37 çekimser, 18 geçersiz oy kullanılırken farklı adaylar için de 2 oy kullanıldı.

MECLİSTE SON OTURUM 2023 YILINDAYDI

Eski Cumhurbaşkanı Aun, 2016 yılında Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumda seçilebilmişti.

Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un görev süresinin 31 Ekim 2022'de sona ermesinin ardından ülkede yeni cumhurbaşkanı seçilemiyor.

Meclisteki son oturum 14 Haziran 2023'te yapılmıştı.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis​ Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.