Almanya'da aşırı sağın gölgesinde kritik seçim: 5 aday için oy verme işlemi başladı

Almanya'da halk, erken genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 1 milyonu Türk kökenli olmak üzere toplam 59,2 milyon seçmen, 21. Dönem Federal Meclis’in (Bundestag) 630 üyesini belirlemek üzere gerçekleştirilen erken genel seçimlerde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Almanya’da halk erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 1 milyonu Türk kökenli olmak üzere 7,1 milyon yabancı kökenli toplam 59,2 milyon seçmen, yerel saatle 08.00 itibarıyla 21. Dönem Federal Meclis’in (Bundestag) 630 üyesini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısının ise 2,3 milyon olduğu açıklandı.

Saat 18.00 itibarıyla sona erecek seçimler için 16 eyaletteki 299 seçim bölgesinde kurulan sandıklarda 675 bin kişi görev yapıyor. Ülkede 29 partinin katıldığı seçimlerde 53’ü Türk kökenli olmak üzere 4 bin 506 aday Federal Meclis’in yeni üyesi olmak için yarışıyor.

TEK PUSULADA 2 AYRI OY

Yeni seçim yasası bu seçimlerde ilk kez uygulanacak. Ülkede 2021 yılı eylül ayında yapılan seçimler sonrasında 736 milletvekilinin girdiği Bundestag'ta yapılan değişiklik sonrası yeni dönemde 630 milletvekili olacak. Bu durum hem genel kuruldaki sandalye sayısını hem de komisyonlarda üye sayısı ve dağılımını etkileyecek.

Seçmenler sandıklarda tek pusulada 2 ayrı oy kullanabilecek. İlk oyla (Erststimme) seçim bölgesindeki adayı belirleyecek olan seçmenler, ikinci oyla (Zweitstimme) partilerin belirlediği listede yer alan adaylara oy verecek. Yüzde 5 olan seçim barajını geçebilen partiler Bundestag’a girmeye hak kazanacak. Barajı geçemeyen partiler de 3 seçim bölgesinden doğrudan milletvekili çıkarması durumunda partinin oy oranına göre Federal Meclis’te temsil edilecek.

BAŞBAKANLIK İÇİN 5 ADAY YARIŞIYOR

Seçimlerde, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı mevcut Başbakan Olaf Scholz, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel, Yeşiller Partisi’nin adayı Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi’nin Genel Başkanı Sahra Wagenknecht ülkenin yeni başbakanı olmak için yarışıyor.

ANKETLERDE HRİSTİYAN PARTİLERİ ÖNDE

Yüzde 5 seçim barajının bulunduğu Almanya'da seçime sayılı günler kala farklı şirketler tarafından yapılan anketlere göre, ana muhalefetteki CDU/CSU partileri yüzde 27-30 oyla birinci sırada yer alırken, aşırı sağcı AfD Partisi yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor. SPD yüzde 15-17 bandında yer alırken, Yeşillerin ise yüzde 14 oy oranı bulunuyor. Hür Demokrat Parti ve Sol Parti ise ocak ayında yapılan anketlerde, yüzde 5 barajını geçemezken son kamuoyu yoklamaları iki partinin meclise girebilecek oy oranına ulaşabileceğini ortaya koydu.

SPD BİR ÖNCEKİ SEÇİMLERDE 27,7 İLE GALİP OLMUŞTU

Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti yüzde 27,7, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 24,1, Yeşiller Partisi yüzde 14,8, Hür Demokrat Parti yüzde 11,5, aşırı sağcı AfD yüzde 10,3, Sol Parti ise yüzde 4,9 ile Bundestag’da yer almıştı.