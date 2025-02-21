Ekrem İmamoğlu, CHP’deki ön seçim için başvuru yaptı

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusu yapıldı. İmamoğlu'nun başvurusunu avukatı Mehmet Pehlivan teslim etti. Peki Ekrem İmamoğlu'na adaylık için kaç milletvekili imza verdi. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de yapılacak Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine katılmak için başvurusu tamamlandı.

BAŞVURUSUNU AVUKATI TESLİM ETTİ

Başvuruyu İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gerçekleştirdi. Pehlivan, adaylık başvuru belgelerini CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye teslim etti. Başvuru sırasında Pehlivan’a, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Başvuruyu Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz.

"UMUDU VE GELECEK HAYALLERİNİ HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız. Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, yolumuz açık olsun"

https://x.com/ekrem_imamoglu/status/1892862364673814640

İMAMOĞLU KAÇ İMZA TOPLADI?

Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyordu. Şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı belirtiliyordu.