Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Tunç; TÜSİAD, CHP'deki 'şaibeli kurultay' iddiası ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi yasak konusunun Ekrem İmamoğlu'na özel bir durum olmadığını belirten Bakan Tunç, "1 yıldan fazla bir suç işlerseniz bu kendiliğinden doğan bir sonuçtur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı. TÜSİAD yöneticilerinin hükümete yönelik eleştirilerini Bakan Tunç, "Ülkesiyle gurur duyacakken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize fayda sağlamaz" diye konuştu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın polis gözetiminde ifadeye götürülmesine ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "TÜSİAD başkanlarına gözaltı kararı olmadı. Ayrıca soruşturma dün başlamadı, Cumhurbaşkanımızın konuşmasından önce başlamıştı. İfade alma, düne denk geldi" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK KONUSU...

Bakan Tunç, TGRT Haber ekranların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine de değindi. Ekrem İmamoğlu'na özel bir durum olmadığını belirten Bakan Tunç, "1 yıldan fazla bir suç işlerseniz bu kendiliğinden doğan bir sonuçtur. Mesela bir memur, kasten işlediği bir suçtan 1 yıldan fazla mahkumiyet alırsa memuriyeti düşer. Mahkumiyetin sonuçları vardır. Bu sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkan sonuçlardır. Sürekli bu anlatılıyor! 2 yıldan 10 yıla kadar bir suç diyelim, 10 yıla kadar yargılanır diye yorumlanıyor... Halbuki belki 2 yıl ceza alacak. Buna göre yatarı yok. Burada basın özellikle üst sınırı öne alıyor ve kamuoyunun dikkatini çekecek cezanın diğer sonuçlarını gündeme getirerek sanki o kişiye yönelikmiş gibi algılatmaya çalışıyor" dedi.