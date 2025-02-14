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 | Baran Aksoy

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD'a bir tepki daha! 'Eski Türkiye'de kalmışlar'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hükümete yönelik sarf edilen sözlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. TÜSİAD'a tepkisini yineleyen Bakan Tunç, "Bunlar halen eski Türkiye'de kalmışlar maalesef" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD'a bir tepki daha! 'Eski Türkiye'de kalmışlar'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 17:44

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada; 2024’te yatırımcılar için güven ortamı oluşturulmadığını, 2025’te enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini söylemişti. Aras’ın daha sonra yargıya ilişkin eleştirileri olmuştu.

"BUNLAR HALEN ESKİ TÜRKİYE'DE KALMIŞLAR"

TÜSİAD'a ilk tepki dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelmişti. Bakan Tunç, bugün yaptığı açıklamada yine TÜSİAD'ı hedef aldı. TÜSİAD'ın genel kurulunda Adalet sistemi ve Adalet teşkilatına yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Bakan Tunç, "Yargıyı hedef alan hukuk devletini hedef alan, yargıyı ve siyaseti yönlendirmeye çalışan söylemler olduğunu ve artık bunların eski Türkiye'de kaldığını söylüyoruz. Bunlar halen eski Türkiye'de kalmışlar maalesef" ifadelerini kullandı.

MEHMET ÖMER ARAS'A SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında “yargıya telkin” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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Sıkça Sorulan Sorular

TÜSİAD YİK BAŞKANI MEHMET ÖMER ARAS NE DEDİ?
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, 2024’te yatırımcılar için güven ortamı oluşturulmadığını, 2025’te enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini söylemişti. Aras’ın daha sonra yargıya ilişkin eleştirileri olmuştu.
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