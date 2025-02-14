Son dakika: TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında Dernek Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmalar gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD YİK BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde Dernek Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri, hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

TÜSİAD YİK Başkanı Aras, TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta toplanan Genel Kurulu'nda derneğinde konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da yağtığı konuşmada son dönemde yaşanan tutuklamalardan ihraç edilen teğmenlere, Kartaltepe yangını, İliç madeninde toprak kayması ve depremler gibi kamuoyunda ihmal şüphesiyle gündeme gelen olaylara ve küresel gelişmelere değindi. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri, enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını ifade etmişti.

İLK TEPKİ BAKAN TUNÇ'TAN GELMİŞTİ

Konuşmalara ilk tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmuştu.

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklamada bulundu. Işıkhan, "Ne vesayet ne tehdit ne de eski Türkiye. Tehdit diline asla izin vermeyiz" dedi.