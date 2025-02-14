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 | Kübra Çelepi

Dolar TL zincirlerini kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesinde! Gram altın yükseldi, borsa geriledi

ABD enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve Powell'ın faiz indirimleri konusunda aceleci olunmayacağını belirtmesi sonrası dolar TL kuru tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın fiyatı da rekor seviyelere ulaştı.

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Dolar TL zincirlerini kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesinde! Gram altın yükseldi, borsa geriledi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 14:40

ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde gelirken Fed Başkanı Powell faiz indirimleri konusunda aceleci olmadıklarını belirtti ABD Başkanı Trump ise faiz indirimlerini destekledi. Bu gelişmeler ışığında dolar TL rekor kırdı. Gram altın fiyatı da rekor seviyelere ulaştı.

DOLAR TL REKOR KIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın son karşılıklı gümrük vergileri planını "büyük adım" olarak duyurmasına rağmen, bunların erken uygulanmayacağı ortaya çıktı. Perşembe günkü direktif, gümrük vergilerini uygulamaya koymaktan kaçındı, bunun yerine diğer ticaret ortakları tarafından ABD mallarına uygulanan vergilerle ilgili haftalar veya aylar sürebilecek bir soruşturmayı başlattı. Son aylarda gümrük vergisi tehditleriyle yükselişe geçen dolar, TL karşısında en yüksek seviyeye çıktı.

ABD ENFLASYONU ETKİLİ OLDU

ABD tarafında Powell'ın konuşmaları ve enflasyon rakamları da piyasalarda etkili oldu. Üretici fiyatları yıllık bazda %3.5 olarak açıklanırken aylık bazda %0.4 olarak açıklandı. ABD tarafında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 ile beklentilerin üzerinde gelirken, aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentiyi aştı.

POWELL ACELECİ DAVRANMAYACAK

ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde gelirken Fed Başkanı Powell faiz indirimleri konusunda aceleci olmadıklarını belirtti dolar TL rekor kırdı gram altın fiyatı da rekor seviyelere ulaştı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda belirgin bir düşüş sağlanana kadar faiz oranlarını yüksek tutacaklarını vurgularken, Fed’in tahvil varlıklarını azaltma sürecinin de henüz tamamlanmadığını ifade etti.

GRAM ALTIN VE DOLAR FİYATI COŞTU

Günümüzün hızlı dünyasında, insanlar yatırımlarının fiyatının yükselip yükselmediğini takip etmek için sürekli olarak, neredeyse takıntılı bir şekilde dolar ve altın fiyatlarını takip ediyor. Enflasyonun neden olduğu alım gücünün yavaş aşınmasına karşı servetlerini korumak için hisse senetleri , altın veya gayrimenkul gibi varlıklara yatırım yaptılar.

ABD Doları'nın satın alma gücünün zaman içinde değişmesi dolar karşısındaki tüm varlıkları etkilemeye devam ediyor. TL dolar karşısında 2013 yılından bu yana değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 36,23 seviyesini görerek rekor kırdı.

Ons altın hafta başına 2.859 dolarda başladıktan sonra 2.943 dolara yükselerek rekor tazeledi. Hafta dışına 3 bin 272 liradan başlayan gram altın 3 bin 409 liraya kadar yükseldi.

BORSA İSTANBUL ENDEKSİ GERİLEDİ

Hafta başında 9985 puandan başlayan Borsa İstanbul 9757 puana kadar geriledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dolar en yüksek kaçı gördü 2025?
Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 36,23 seviyesini görerek rekor kırdı.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolar 1 günde en fazla ne kadar arttı?
"Kara Salı" olarak da anılan 23 Kasım 2021 gününde dolar önce 12, sonra 13₺'yi gördü ve böylelikle dolar, 1 günde 2₺ artarak rekora imza attı.
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