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 | Kübra Çelepi

Bu tarihten sonra hesabınızdaki nakit para geri alınamayacak! TMSF uyardı: Hemen kontrol edin

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalarda son 10 yıldır işlem görmeyen hesaplara ilişkin zaman aşımı uyarısında bulundu ve hak sahiplerinin 14 Haziran 2025 tarihine kadar ilgili bankalara başvurması gerektiğini bildirdi. İşte 2014’ten beri hareketsiz olan hesaplar için yapılan son çağrı ve detayları.

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Bu tarihten sonra hesabınızdaki nakit para geri alınamayacak! TMSF uyardı: Hemen kontrol edin
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 14:08

Hesabında nakit olanlar dikkat. Bankalarda unutulan paralar için son çağrı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapıldı. TMSF 10 yıldır hareketsiz kalan bankadaki paralara zaman aşımı uyarısı yaptı. Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için Haziran ayının 14’üne kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

MİLYONLARCA LİRA SAHİPSİZ KALDI

TMSF'den bankalarda unutulan paralara yönelik uyarı geldi. TMSF, bankalarda son 10 yıldır işlem görmeyen hesaplara ilişkin yeni bir uyarıda bulundu.

14 HAZİRAN’A KADAR SORGULAMAZSANIZ KAYBOLABİLİR

2014 yılından bu yana hareket görmeyen hesapların 14 Haziran 2025 tarihine kadar sorgulanması gerektiği ve hak sahiplerinden herhangi bir talep gelmemesi durumunda sene sonunda hesapların zaman aşımına uğrayacağı bildirildi.

TMSF'nin konu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanmaktadır.

Bu kapsamda, 2014 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler TMSF ana sayfasında bulunan “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilir.

Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için Haziran ayının 14’üne kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğraması nedeniyle Fona gelir kaydedilecektir."

UNUTULAN HESAPLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bankalar; hak sahibi olarak geçen kişiye bir takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak hesap, fon veya emanet hakkında bilgi verir. Bu bilgilendirme kanunen zorunlu olmasının yanında kişiye iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır. Bilgilendirmenin ardından zaman aşımına uğrayacak tüm hesaplar, hem ilgili bankaların hem Türkiye Bankalar Birliğinin internet sitesinde şubat ayından itibaren listelenir. Hak sahiplerinden herhangi bir talep gelmemesi durumunda sene sonunda hesaplar zaman aşımına uğrar.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bankada unutulan paralar ne olur?
Türk Hukukunda bankalarda unutulan mevduat ve sair kıymetler 10 yıllık zamanaşımına tabi olup zamanaşımını takiben bu değerlerin mülkiyeti TMSF'ye gelir kaydedilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bankalarda Unutulan paralar Nasıl Geri Alınır?
Bankalarda unutulan paralar üzerinden10 yıl geçmediği takdirde ilgilisi veya mirasçısı tarafından bankadan talep edilebilirler. Hak sahipleri 10 yıllık sürenin dolması halinde ancak ve ancak belli şartların varlığı halinde ve dava yoluyla alacaklarını talep etme hakkına sahip olacaktır.
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#Ekonomi
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