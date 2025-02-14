Altında 'çıtır' modellere talep patladı! Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği

14 Şubat Sevgililer Günü'nde kuyumcularda satışların yükselmesi bekleniyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, ekonomik koşullar nedeniyle son iki yıldır özel günlerde satışların düşse de bu yıl satışların zirve yapacağını belirtti.

KUYUMCULAR SEVGİLİLER GÜNÜ'NDEN UMUTLU

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, 14 Şubat Sevgililer Günü gibi özel günlerde kuyum sektöründe satışların zirve yaptığını belirterek, "Son iki üç haftada gerçekleşmeyen satışların bugün gerçekleşebileceği beklentisi içerisindeyiz" açıklamasında bulundu. Özellikle altın, pırlanta ve değerli taşlarla tasarlanan takılar, romantik hediye tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

Atayık, son iki yıldır özel günlerde satışların, eski yıllara göre ortalama yüzde 40 gerisinde kaldığı aktararak, "Geçmiş yıllarda birçok perakendeci meslektaşlarımız, Sevgililer Günü nedeniyle bir iki haftada yapamadıkları satışlarını son gün, hatta son saatlerde yaptığını biliyoruz. Öyle ki dükkanların kapatılmasına saatler kala, mağazaların önünde hediye almak için kuyruk oluşuyor. Son iki üç haftada gerçekleşmeyen satışların bugün gerçekleşebileceği beklentisi içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

ALTINDA 14 AYARA YÖNELİŞ BAŞLADI

Anadolu'da gramajı düşük olsa da 22 ayar hediyelik takıların tercih edildiğini aktaran Atayık, ekonomi ve hane halkı koşulları neticesinde 14 ayar ince ve "light takı"ların vitrinleri süslediğini söyledi. Atayık, vatandaşların takı tercihinin değiştiğini ifade ederek, altın takı, mücevher ve gümüş takı kategorilerinde "çıtır" olarak tabir edilen hafif konseptli modellerin tercih edildiğini söyledi.

Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altın takı grubunda hafif yüzük, kolye, bileklik, kelepçe ve daha da az olmak üzere hafif setler talep görüyor. Pırlantalı ve renkli taşlı mücevherlerde ise talebi değerlendirirsek en çok rağbet gören gruplar tektaşlar, suyolları, baget yüzükler, kolyeler ve küpeler sayılabilir. Sade ve minimalist pırlantalı tasarımlar popülerliğini artırıyor. Özellikle ince tektaş yüzükler, küçük ama etkileyici pırlanta küpeler ve zarif kolyeler günlük kullanım için sıklıkla tercih ediliyor.

Yüksek altın fiyatlarının, vatandaşların satın alma alışkanlıklarını etkilemesiyle sarrafiye ürünleri, gram altınları ve 22 ayar tel bilezikleri tercih ediyorlar. Özellikle ekonomideki genel gidişat nedeniyle 14 ayar takı grubuna da talep arttı."

ALTIN KOTASI KALKACAK MI?

Sektörün iç piyasa ve ihracata yönelik iki önemli talebinin bulunduğunu aktaran Atayık, bunlardan birinin altındaki kotanın kaldırılması, ikincisinin ise uzun süredir bekledikleri "Altın Muhasebesi"ne (Altın Esaslı Muhasebe) geçilmesi konusu olduğunu sözlerine ekledi.