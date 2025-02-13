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 | Onur Kaya

Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a cevap: Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye geride kaldı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın yargı bağımsızlığı ve hukuk sistemine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Yargıyı yönlendirme çabalarının hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu belirten Bakan Tunç, "Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye geride kaldı. Hiçbir kuruluş kendisini millet iradesi ve hukukun üstünde göremez" dedi.

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Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a cevap: Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye geride kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 16:03

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Orhan Turan’ın hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığıyla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Hiçbir kurumun milli iradenin üzerinde olmadığını vurgulayan Bakan Tunç, hukuk düzenine yönelik müdahale girişimlerine karşı en güçlü biçimde karşılık vereceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR KURUM MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE DEĞİL"

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.

"YARGIYI ETKİLEME GİRİŞİMLERİNE KARŞIYIZ"

Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir.

"AYRICALIKLI KESİMLERİN YÖN VERDİĞİ TÜRKİYE GERİDE KALDI"

Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez.

Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Sıkça Sorulan Sorular

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN NE DEMİŞTİ?
Türk Sanayicileri ve iş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, genel kurulda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Tutuklamalara sürekli yenileri ekleniyor ancak infial yaratan olaylarda suçlular kolayca serbest kalıyor. Suç örgütü kurmak artık şirket kurmaktan daha kolay oldu. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Yönetim keyfi değil, hukukun üstünlüğüne göre yapılır. Biz insanız, bu ülkenin vatandaşlarıyız. İnsani değerleri ekonomik değerlerin önüne koyarız. Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz. Terör sorununun ortadan kalkması en büyük dileğimizdir."
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#yılmaz tunç
#tüsiad
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