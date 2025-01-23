Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Kartalkaya'da kayıtlara ve belgelere el konuldu

23 Ocak 2025 22:07 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 22:18

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında Bolu’da meydana gelen otel yangını faciasıyla ilgili soruşturma sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Bu acıları milletimize yaşatanlar yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı. Şu anda elde edilen bir takım deliller var, kamera kayıtları var, belgelere el konulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da meydana gelen ve otelde çıkan yangın sonucu 78 kişinin öldüğü ve yaralanmaya neden olan yangınla ilgili yürütülen soruşturmayla ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, olayın bütün boyutlarıyla araştırıldığını ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını belirtti.

"SORUŞTURMA KARARLI ŞEKİLDE SÜRECEK"

Tunç, yaşanan facianın ardından başlatılan soruşturmanın "ucu nereye giderse gitsin" kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Bakan Tunç, "Giden canlarımız bir kar tatili yapmak istediler ve böyle bir facia ile karşı karşıya kaldılar. Buna neden olan sebepleri bulmak ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini sağlamak boynumuzun borcudur" dedi.

"KAMERA KAYITLARINA EL KONULDU"

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 12 kişinin gözaltına alındığını belirten Tunç, "Şu anda elde edilen bir takım deliller var, kamera kayıtları var, belgelere el konulmuş durumda" dedi.

"SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKACAK"

Bakan Tunç'un ifadeleri şu şekilde:

21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacak.

Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor.

Konu teknik bir konu. Şuanda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var.

AK PARTİ TBMM'YE ÖNERGE VERDİ!

AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir.

Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır.

NARİN GÜRAN OLAYINDA SON GELİŞME...

Soruşturması devam eden 8 kişi daha var. 2 ay soruşturma sürdü ve 2 ay da sonuçlandı. Sonuçta bu deliller ışığında karar verdi. Bugün de 950 sayfaya yakın bir gerekçeli karar açıklandı. Süreci hep birlikte takip ettik. Özellikle soruşturma kısmı gizliyken bazı provokasyonlar da oldu. Siyaseten karalamalar oldu. Etkili bir soruşturma ve yargılama süreci gerçekleşmiş oldu. Yargılama süreci devam ediyor. İstinaf ve temyiz süreci var. 3 kişi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komşuya da delil gizlemekten ceza verildi. Bu karar istinafa tabi. Bundan sonraki süreci de kamuoyu takip edecektir.

Narin evladımız gibi Rojin kızımız var onun da süreci takip ediliyor. Kadın şiddetinin önlenmesi bakımından bir hassasiyet söz konusu. Yargı Reformu Strateji Belgemizde de bu konulara yer verdik. Bundan sonra da yasal süreç bakımından ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bugün ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar da paylaşıldı. Kime ne gerekçeyle ceza verildiyse açıklandı. Teknolojinin tüm imkanları Narin soruşturmasında kullanıldı. Bundan sonraki süreçte istinaf sürecinde devam edecek.

Yargı kararları eleştirilebilir, eleştirilemez diye bir şey yok. Ama o kararı verenlerle ilgili tehditkar açıklamalar yaparsanız, hakaret ederseniz, yargı mensuplarını karalarsanız bu hukuk devletiyle bağdaşmaz ve suçtur. Maalesef günümüzde bazı soruşturmalarla ilgili bazı siyasilerin savcılarla ilgili kabul edilemeyecek açıklamalarını görüyoruz. Delillere vakıf mısın değilsin. Henüz soruşturma aşamasındadır. Bu hukuk devletinde kabul edilmez, yargıyı etkileme suçunu teşkil eder. Tarafsız ve bağımsız yargı delillerini ortaya koyar, kamuoyuna açıktır. Mahkeme de deliller ışığında karar verir. Yargı süreci çerisinde yargıya yönelik kararları eleştirebilirsiniz ama o kararı verenlerle ilgili hakaret edemezsiniz. Yargı kendine yönelik tehditkar sözler söylenirse bunun hukuk devleti içerisinde yaptırımları olur.