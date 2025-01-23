Tanju Özcan'dan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrı: Otelin yıkımı durdurulmalı

23 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:08

Kartalkaya'daki otel faciasının ardından eleştirilerin hedefi olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu. Otelin yıkılmaması gerektiğini belirten Özcan, "Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinde dolayı büyük bir hüzün yaşıyor. Yangında yaralanan 51 kişiden 40'ıysa hastanelerden taburcu edildi. Soruşturmaysa her geçen gün daha da genişliyor. İhmali olduğu düşünülen 11 kişi gözaltına alınırken binanın ön raporu da tamamlandı.

BİNANIN ÖN RAPORU TAMAMLANDI

Hazırlanan ön raporda; binanın "ağır hasarlı" olduğu belirtildi. Rapor doğrultusunda tatilcilerin kabusu olan otel binasında ya

güçlendirme çalışması yapılacak ya da binanın tamamen yıkılmasına karar verilecek. O karara dekse bölgede geniş güvenlik önlemi alındı ve otel mühürlendi.

"TURİZM BAKANLIĞI YANAN BİNAYI APAR TOPAR YIKMAK İSTİYOR"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Turizm Bakanlığı'nın yanan binayı apar topar yıkmak istediği belirtti.

"OTEL BİNASININ YIKIMI DURDURULMALIDIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenen Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır"