Otel yangını faciasında sorumlu aranıyor! Cem Küçük ve Fatih Atik canlı yayında mevzuatı açıkladı

22 Ocak 2025 22:32 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 23:07

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 79 kişi hayatını kaybederken yangının sorumluları ise merak konusu oldu. Bakanlık sorumluluğu Bolu Belediyesi'ne atarken Bolu Belediye Başkanı Tanju Öncan ise sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu iddia etti. TGRT Haber canlı yayınında konulan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik mevzuatta yer alan maddeleri okuyarak sorumluları açıkladı. İşte Kartalkaya'daki yangın faciasında sorumlular...

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Bolu​'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 79 insan hayatını kaybetti. Yangından sonra bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yangın​ yeterlilik ruhsatı mevcut. Bu yetki de itfaiyede bulunuyor" diyerek topu belediyeye attı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sorumluluğun bakanlıkta olduğunu öne sürerek, "Sayın Bakan bu olayın bizzati sorumlusudur. Ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde belediyemize suçlama cüretine girmiştir. Burası Bolu belediyesi sınırları içinde değil, burada yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır" dedi.

CEM KÜÇÜK: YANGIN DENETLEME İŞİ BELEDİYENİNDİR!

Sorumluğum kimde olduğu tartışmaları her geçen saat artarken TGRT Haber'deki Medya Kritik programında sorun masaya yatırıldı. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "Burada yangın denetleme işi itfaiyenin işidir. Mevzuatta bu durum çok açık. Bunu bugün CHP'li belediyelere de sordum. Bakanlık senin verdiğin belgeyi doğru kabul eder. Maddeler çok açık" dedi.

"İTFAİYE RAPORU VERME YETKİSİ BELEDİYELERDE"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise belediyenin eksikliklerle ilgili rapor hazırladığını ifade ederek birinci derecede sorumlunun otel işletmesi olduğunu belirtti.

"Yangın işi belediyenindir" diyen Fatih Atik'in açıklaması şu şekilde:

"2021 yılında yapılan düzenlemede 'başvuru sahibinden itfaiye raporunun düzenlenmesi için, ilgili bakanlıklardan müracaat gelmesi halinde belediye itfaiye teşkilatının ilgili görevlisi tarafından başvurun işyeri incelenir ve esaslar dikkate alınarak rapor hazırlanır' deniyor. İtfaiye raporu verme yetkisi belediyelerde. Belediyeye başvuru yapılacaktır.

"BİRİNCİ DERECE SORUMLU OTEL SAHİBİDİR"

Burada birbirine bağlı bir sorumluluk var. Yangın işi belediyenindir. Söndürme ve ruhsat verme işi belediyenindir. Lakin bu otelde birinci derecede sorumlu olan ne belediyedir ne de bakanlıktır. Birinci derecede sorumlu olan tüm bu eksiklikleri bilmesine rağmen bu tedbirleri almayan otel sahibidir. Her yıl düzenli olarak bakılıyor ve burada da belediye eksik olduğuna dair de bir rapor vermiş."

TAYYAR: VERİLEN BELGE TAMAMEN RÜŞVETLE İLGİLİ

Verilen onay belgelerinin rüşvet ile alındığını iddia eden Gazeteci Yazar Şamil Tayyar ise, "Ben tamamen bu işin rüşvetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Kafe ve restoran için verilen belgede problem var. Belli ki araya giren bir 'hatır' var. Ben Türkiye'deki tabloya baktığımda hatır bir rüşvet olabilir. Burada rüşvet Bolu Belediye Başkanı bilgisinde mi yapılmıştır bunu sormak lazım." dedi.