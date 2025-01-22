Almanya'da dehşete düşüren olay: Rastgele insanları bıçakladı

22 Ocak 2025 17:04 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:20

Almanya'nın Bevyera eyaletinde bulunan Aschaffenburg şehrinde bir kişi bıçakla rastgele çevreye saldırdı. Parkta yaşanan 40 yaşındaki bir kişi ve 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Almanya'nın Aschaffenburg şehrinde bir kişi, Schoental parkında rastgele insanları bıçakladı. Dehşete düşüren olayda 40 yaşında bir kişi ve 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti​.

Saldırgan olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların hastanede tedavi edildiği bildirildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken polis saldırganın ilk belirlemelere göre 28 yaşında bir Afgan​ olduğunu açıkladı.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

Alman basınından Welt'in haberine göre, bir kreşteki öğretmenlerin beş küçük çocukla birlikte parkta dolaştıkları sırada saldırgan, grubu takip ediyordu. Öğretmenler parkı terk etmek isteyince saldırgan, onlara saldırdı. Saldırganın özellikle çocukları hedef aldığı, hayatını kaybeden kişinin ise çocuğu kurtarmak isterken öldürüldüğü ifade edildi.