Almanya'da erken seçim sinyali! Olaf Scholz 'topal ördek' durumuna düştü

07 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:28

Almanya'da koalisyon hükümeti dağıldı, Başbakan Olaf Scholz 'topal ördek' durumuna düştü. Scholz, FDP ve Liberaller’i suçlayıp Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden aldı yerine eski ekonomi danışmanı Jörg Kukies'i atadı. Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ise göreve devam edeceği bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ile birlikte koalisyon hükümetindeki liberal Özgür Demokratik Parti'nin (FDP) lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'e güveninin olmadığını söyledi. Scholz, Lindner'ı görevden aldı yerine eski ekonomi danışmanı Jörg Kukies'i getirdi. Scholz'un koalisyon hükümetinin parlamentodaki çoğunluğu yitirmesi anlamını taşıyor. Scholz bu durumda 'topal ördek' konumuna düşüyor.

Başbakan Olaf Scholz'un, 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğini açıklaması da mart ayında yapılabilecek bir erken seçimi işaret ediyor.

FDP'li Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'daki koalisyon hükümetinin dağılmasına rağmen görevde kalmayı planladığını ve partisinden ayrıldığını bildirdi.

MUHALEFETTEN GÜVEN OYU BASKISI

Almanya’da ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Başbakan Olaf Scholz'un derhal, en geç gelecek hafta Federal Mecliste güven oylamasına gitmesini istedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Mecliste yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan “trafik ışığı” koalisyonunun dün akşam sonlandığını, böylelikle yasama döneminin bittiğini savundu.

Güven oylamasını ocakta meclise sunmak için hiçbir sebep olmadığını belirten Merz, hükümetin mecliste çoğunluğunun bulunmadığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI MECLİSİ 21 GÜNDE FESHEDEBİLİR

CDU/CSU Meclis Grubunun, Başbakan Olaf Scholz’un derhal, en geç gelecek hafta güven oylamasına gitmesine ilişkin çağrı yapılması kararını aldığını ifade eden Merz, ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 21 gün içinde meclisi feshedebileceğini kaydetti.

Merz, ocak ayının ikinci haftasında da genel seçimin yapılabileceğini, bunun için ilkbaharı beklemek için bir sebebin bulunmadığını dile getirdi.

CDU/CSU'nun başbakan adayı da olan Merz, Başbakan Scholz ile bugün görüşeceği bilgisini paylaşarak Scholz’a seçim için yolu açmasını talep edeceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Almanya Başbakanı Scholz, Lindner'i görevden alarak, 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı almıştı.