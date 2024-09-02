Almanya'da Hitler'den bu yana bir ilk: Aşırı sağ seçimden zaferle çıktı! Olaf Scholz'un koltuğu sallanıyor

02 Eylül 2024 08:48 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:15

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Almanya'da Eyalet Parlamento Seçimleri'nden aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi zaferle çıktı. Thüringen eyaletinde Hitler'den sonra ilk kez aşırı sağ birinci parti çıktı. Başbakan Olaf Scholz'un gelecek yıl seçimlerinde SPD'nin baş adayı olması ise riske girdi. Scholz, ilk sonuçlara göre aşırı sağcı AfD'nin Thüringen'deki eyalet seçimlerinden birinci çıkmasının ardından diğer partileri aşırı sağcıları dışlamaya çağırdı. Hükümet ortağı Liberal Parti'den, "Üçlü koalisyon, bu sonuçlarla artık meşruiyetini yitirmiştir" açıklaması geldi.

Başbakan Scholz'un 'acı' ve 'endişe verici' olarak nitelendirdiği seçimlerde, Thüringen'de AfD, yüzde 32,8 ile birinci; Saksonya'da ise yüzde 30,6 ile ikinci sıraya yerleşti.

Başbakan Scholz’un partisi SPD tamamen çöktü ve sadece 6 vekillik alabildi. Sol Parti bu eyalette 12 milletvekilliği çıkardı. Eyalette birinci parti olan AfD’nin lideri Björn Höcke’yle şu anda hiçbir parti koalisyona sıcak bakmıyor.

OLAF SCHOLZ'UN KOLTUĞU SALLANIYOR

İktidar ortağı SPD ile lideri Başbakan Olaf Scholz'u ise bu seçimler sarstı. Scholz’un 2025’te yeniden SPD’nin baş adayı olarak seçime girip girmeyeceği konusunda bir netlik yok.

Scholz, merkez sol Sosyal Demokratlar'ın (SPD) ilk kez bir eyalet parlamentosundan düşebileceği yönündeki tahminlerin gerçekleşmediğini vurgulayarak “Ülkemiz buna alışamaz ve alışmamalıdır. AfD Almanya'ya zarar veriyor. Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını zedeliyor” ifadelerini kullandı.