Almanya'da hükümet ve muhalefet anlaştı! Erken seçim tarihi belli oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı

12 Kasım 2024 13:36 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:56

Almanya'da hükümet ve ana muhalefet erken seçim konusunda anlaşmaya vardı. Erken seçim için 23 Şubat 2025 tarihi seçildi. Son kararı yine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek.

Almanya’da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları erken seçim tarihini belirleme konusunda anlaşmaya vardı. SON KARARI CUMHURBAŞKANI VERECEK Anlaşmaya göre erken seçimlerin 23 Şubat 2025’te gerçekleştirilmesi planlanıyor, ancak son kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek. OLAF SCHOLZ GÜVEN OYU İSTEYECEK Ülkede erken seçim yapılabilmesi için Başbakan Olaf Scholz’un Federal Meclis’ten güvenoyu istemesi gerekiyor. Güvenoyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı’nın 21 gün içinde meclisi feshedip, 60 gün içinde seçime gidilmesini sağlaması gerekiyor. GÖREVDEN ALMALAR Başbakan Scholz, 6 Kasım’da Almanya’daki hükümet ortakları SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, aynı zamanda FDP Genel Başkanı olan Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almıştı. Toplantı sonrasında FDP, hükümetteki bakanlarını geri çekmiş ve “trafik ışığı koalisyonu” olarak bilinen hükümet sona ermişti. NE OLMUŞTU? Almanya Başbakanı Scholz, Lindner'i görevden alarak, 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı almıştı. İlgili Haberler Yıllardır savaş eğitimi alıyorlardı! Almanya'da darbe planı yapanlara operasyon Almanya'da erken seçim sinyali! Olaf Scholz 'topal ördek' durumuna düştü Almanya'da Kemal Kılıçdaroğlu etkisi! Robert Habeck'in 'mutfak videosu' gündem oldu