Dünya
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Almanya’da işler kötü! Dizel motor yasağı için ricada bulunacak

Almanya Başbakanı Merz, elektrikli araçlara ek olarak hibrit ve verimli içten yanmalı motorların da satışta kalmasını istiyor.

Almanya’da işler kötü! Dizel motor yasağı için ricada bulunacak
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
29.11.2025 15:25

Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği’nin 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motorlu satış yasağının kaldırılmasını resmen talep edeceğini açıkladı. Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Merz, aynı gün Avrupa Komisyonu’na bir mektup göndereceğini söyleyerek, elektrikli araçların yanında hibrit ve “yüksek verimli” içten yanmalı motorların da satışta kalması gerektiğini vurguladı.

Almanya’da işler kötü! Dizel motor yasağı için ricada bulunacak

’nin planı, özellikle Avrupalı sürücülerin elektrikli modellere mesafeli yaklaşması nedeniyle son aylarda otomobil üreticilerinden ciddi eleştiriler alıyordu. Komisyon da bu baskıların ardından Eylül ayında sürecin yeniden gözden geçirilmesini hızlandıracağını duyurmuştu.

KOALİSYONDA ORTAK TAVIR

Merz, yasağa karşı olduğunu daha önce de birçok kez dile getirmişti. Ancak AB’ye ortak bir pozisyon bildirmeden önce, merkez sol koalisyon ortağı SPD ile uzlaşı aranıyordu. Basın toplantısında Merz’in yanında bulunan SPD’li Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, partisinin de yasağın yumuşatılmasından yana olduğunu açıkladı.

Klingbeil, “Alman otomotiv sektörünün geleceğe uyumu ve istihdamın korunması bizim için temel argüman,” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Sanayinin geleceğinin elektrikli olduğuna inanıyoruz ama daha fazla teknolojiye açık olmalıyız. Biraz esnekliğe ihtiyacımız var.”

Almanya’da işler kötü! Dizel motor yasağı için ricada bulunacak

OTOMOTİVDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Alman otomotiv sektörü, yatırımlarının mali yükü ve giderek sertleşen Çin rekabeti nedeniyle zor günlerden geçiyor. Yıllardır ülke ekonomisinin lokomotifi olan sektör, özellikle satışlardaki baskı sebebiyle alarm veriyor.

Bu tablo hükümeti de harekete geçirmiş durumda. Toplantıda söz alan, CDU’nun Bavyeralı kardeş partisi CSU’nun lideri Markus Söder, yerli üretim ağı güçlü olan elektrikli ve hibrit araçlar için 5.000 euroya kadar devlet desteği getirileceğini duyurdu. Söder’e göre bu adım, hem sektörün nefes almasını sağlayacak hem de tüketiciyi teşvik edecek.

BRÜKSEL’DEN “ESNEKLİK” SİNYALİ

Avrupa Komisyonu’nun da kapıları tamamen kapatmadığı görülüyor. Komisyon Başkan Yardımcısı Stephane Séjourné, geçtiğimiz Çarşamba yaptığı açıklamada, 10 Aralık’ta açıklanması beklenen karar öncesi içten yanmalı motorların aşamalı kaldırılmasının nasıl uygulanacağı konusunda esnek davranmaya hazır olduklarını söyledi.

