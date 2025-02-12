Almanya’da katliam gibi kaza! Yolcu treni tırla çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya’nın Hamburg kentinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Tonlarca ağırlıkta çelik ray taşıyan tır, ağır yük nedeniyle hemzemin geçidi zamanında geçemediği için en az 250 yolcunun bulunduğu trenle çarpıştı.

Kaza sonrası yapılan incelemede 55 yaşında bir yolcu hayatını kaybederken, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. 103 kişilik itfaiye ve acil yardım ekibinin görev yaptığı kazada, yaralılardan bazıları helikopterle hastaneye sevk edildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Tır şoförü taksirle adam öldürme ve demiryolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı. Hamburg polisi ve federal polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tren hattı geçici olarak trafiğe kapatıldı.