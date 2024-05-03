Almanya’da kimya fabrikasında yangın paniği: 'Ölümcül' uyarı!

03 May 2024 19:15 - Güncelleme : 03 May 2024 19:25

Almanya’nın başkenti Berlin’de kimya fabrikasında çıkan yangının ardından ekipler, ölümcül hidrojen siyanür gazı oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu. IRIS-T füzelerinin üreticisi Diehl Savunma şirketinin kardeş kuruluşu olan Diehl Metal’da kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

ÖLÜMCÜL UYARI!

İtfaiye ekipleri, fabrikada sülfürik asit ve bakır siyanür depolandığını ve kimyasalların tutuşarak hidrojen siyanür gazı oluşturabileceğini söyledi. Ölümcül hidrojen siyanür gazı konusunda uyarıda bulunan ekipler, vatandaşlardan bulundukları ortamda tüm pencereler ile havalandırma ünitelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Fabrika yakınında bulunan okul ve işyerleri boşaltıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına müdahale için bölgede 190 itfaiye görevlisi bulunurken, görgü tanıkları olay yerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Berlin İtfaiye Sözcüsü Adrian Wenzel, 4 katı tamamen yanan fabrikanın bir kısmının çöktüğünü belirtti. Wenzel, “Yangını sadece dışarıdan söndürmeye çalışıyoruz. Yangın artık içeriden kontrol altına alınmıyor” dedi. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.