Almanya'da minik Ayşegül'e ırkçı saldırı! Yaşadığı korku ve travma kameraya yansıdı

14 Kasım 2024 07:32 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 07:36

Almanya'nın Duisburg şehrindeki bir ilkokulda önceki saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Ayşegül'ün görüntüleri ortaya çıktı. Hastanede görüntülenen minik çocuğun yaşadığı korku ve travma yürek burktu.

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Almanya’nın Duisburg şehrinde, 12 yaşındaki bir Türk öğrenci 11 Kasım’da bir saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyileşmekte olduğu bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin ilk resmi açıklamasını yaptı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: DURUMU İYİYE GEDİYOR

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yaşanan bu olay hakkında yazılı bir açıklama yayımlayarak, yaralanan Ayşegül isimli çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Ayrıca, Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ettiği vurgulandı ve Ayşegül ile ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.

YAŞADIĞI DEHŞET GÖZLERİNDEN OKUNDU

Öte yandan Ayşegül, saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede görüntüledi. Sağ gözünde saldırıya bağlı büyük bir şişlik gözlenen çocuğun yaşadığı korku ve travma kameraya yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Türk vatandaşlarından ırkçılığın Almanya'da vardığı boyuta tepkiler yağdı.



