İlkay Gündoğan'a ırkçılık! Hocası bile tepkisiz kalamadı

03 Haziran 2024 08:48 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:20

Milli Takım tercihini Almanya'dan yana kullanan ve uzun yıllardır "Panzerler" için ter döken gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan, daha önce Mesut Özil'in yaşadığı gibi ırkçılığa maruz kaldı.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA İSTEMEDİLER

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nda yayınlanan "Sport Inside" programı tarafından Euro 2024 hazırlıklarını sürdüren Almanya Milli Takımı'na ilişkin düzenlenen anketten şoke edici bir sonuç çıktı. Ankete katılan her 5 kişiden biri milli takımda daha fazla "Beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 17'si ise futbol yaşantısını Barcelona'da sürdüren İlkay'ın Türkiye kökenli olmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Ten rengi üzerinden yapılan bu değerlendirme, Batı'da gitgide yükselen ırkçılığın yeni bir tezahürü olurken, duruma Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve bazı futbolcuların tepkisini çekti. Nagelsmann ile Kimmich durumu, "Şoke edici" olarak nitelendirdi.

Diğer yandan bir medya kurumunun neden böyle bir anket düzenleme ihtiyacı duyduğu da merak konusu oldu.

MESUT ÖZİL DE BENZERİNİ YAŞAMIŞTI

Daha önce Almanya Milli Takım formasını giyen Mesut Özil de benze bir durumla karşı karşıla kalmıştı. Türk kökenli olduğu için ırkçılığa ve ayrımcılığa uğradığını söyleyerek 2018 yılında milli takımdan emekliye ayrılan Özil'in bu tavrı büyük ses getirmişti.

Özil, aynı yılın mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme nedeniyle o dönem politik olarak Türkiye ile sıkıntılı bir dönemden geçen Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu tepkiler, bazı kesimlerce ırkçı hakaretlere dönüştürülmüştü.