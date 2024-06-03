Lewandowski'den Fenerbahçe sorusuna cevap... Taraftar çok istiyor

03 Haziran 2024 06:15 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 06:31

Jose Mourinho Fenerbahçe'de! 'Sizin hayaliniz benim hayalim'

Jose Mourinho Fenerbahçe'de! 'Sizin hayaliniz benim hayalim'

Sezonun bitimiyle teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve bu koltuğu dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de transfer söylentileri ayyuka çıktı.

MOURINHO SONRASI BÜYÜK İDDİALAR

Başkan Ali Koç'un "Öyle bir takım kuracağız ki, benim şampiyonluk sözü vermeme gerek kaymayacak" şeklindeki sözlerinin ardından, büyük yıldızlar sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.

On isimlerden biri de İspanyol devi Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) için Polonya Milli Takımı kampına katılan hakkındaki transfer iddialarını yorumladı.

"FENERBAHÇE İDDİASI" SORULDU

Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisine ilişkin sorulan bir soruya da yanıt vererek, "Hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi” ifadelerini kullandı.

95 MAÇTA 59 GOLÜ VAR

EURO 2024'te Polonya forması ile ter dökecek olan Lewa'nın Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 35 yaşındaki golcü bugüne değin Katalan ekibinin formasıyla çıktığı 95 maçta takımına 59 gol, 17 asistlik katkı verdi.