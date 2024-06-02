Fenerbahçe Beko seride durumu 2-0'a getirdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Haziran 2024 00:41 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 00:43
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Emlakjet'i ağırladı.
FENERBAHÇE BEKO'DA WİLBEKİ 19 SAYI ATTI
FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 19, Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 9, Madar 3, Pierre 8, Tarık Biberovic 15, Şehmus Hazer 1, Papagiannis 8, Melih Mahmutoğlu 6, Metecan Birsen 3, Ömer Ziyaettin 6
BEŞİKTAŞ EMLAKJET'TE MATHEWS 15 SAYI ATTI
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 15, Mitchell 10, Needham 10, Simonovic 16, Allman 7, Yiğit Arslan 6, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz 2,
SKOR DAĞILIMI
1'inci periyot: 22-24
Devre: 47-43
3'üncü periyot: 72-52
Maç sonucu: 98-72
SON MAÇ PAZARTESİ
Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi.
Serinin 3. maçı 3 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr